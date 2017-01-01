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    Мера Дергачів Харківської області насмерть збила вантажівка

    • Сьогодні, 21:07
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    Лисицький керував Дергачами з початку 90-х років

    В Харківській області вантажівка насмерть збила мера міста Дергачі Олександра Лисицького.

    Про це повідомила начальник відділу комунікацій поліцейського главку в Харківській області Олена Баранник.

    «Трагедія сталася, коли міський голова підійшов до вантажівки, яка поливала квіти. Автомобіль не стояв на ручному гальмі і наїхав на людину» , - зазначила Баранник.

    За її словами, потерпілий помер у машині швидкої допомоги.

    «За фактом наїзду розпочато розслідування. Попередньо, це нещасний випадок» , - додала начальник відділу комунікацій.

    Лисицький керував Дергачами з початку 90-х років. Він переобраний на посаду мера Дергачів в жовтні 2015 року з результатом 62,5% голосів.

    Джерело: Укрінформ

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