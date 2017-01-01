Мера Дергачів Харківської області насмерть збила вантажівка
- Сьогодні, 21:07
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Лисицький керував Дергачами з початку 90-х років
В Харківській області вантажівка насмерть збила мера міста Дергачі Олександра Лисицького.
Про це повідомила начальник відділу комунікацій поліцейського главку в Харківській області Олена Баранник.
«Трагедія сталася, коли міський голова підійшов до вантажівки, яка поливала квіти. Автомобіль не стояв на ручному гальмі і наїхав на людину» , - зазначила Баранник.
За її словами, потерпілий помер у машині швидкої допомоги.
«За фактом наїзду розпочато розслідування. Попередньо, це нещасний випадок» , - додала начальник відділу комунікацій.
Лисицький керував Дергачами з початку 90-х років. Він переобраний на посаду мера Дергачів в жовтні 2015 року з результатом 62,5% голосів.
Джерело: Укрінформ