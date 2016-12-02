Меріл Стріп підтримала Олега Сенцова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Меріл Стріп і Мустафа Найєм

Триразова володарка Оскара погодилася приєднатися до кампанії ПЕН-центру зі звільнення режисера

Голлівудська акторка Меріл Стріп підтримала українського режисера Олега Сенцова, незаконно засудженого до 20 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму. Про це повідомив народний депутат Мустафа Найєм.

Стріп сфотографувалася з табличкою на підтримку Сенцова та погодилася приєднатися до кампанії зі звільнення митця. Найєм розказав, що він зміг зустрітися з акторкою на заходах американського ПЕН-центру. За його словами, йому вдалося поговорити зі Стріп до церемонії і після.

«На мій подив, актриса була в курсі, що серед номінантів премії є засуджений режисер, але всіх подробицях його історії не знала. Під час недовгого діалогу мені вдалося досить детально розповісти їй про історію Олега Сенцова - про матеріали його справи, про його сім'ю, про Крим, про насильно нав'язане громадянство і двох його дітей, які залишилися на анексованій території.

Що здивувало - Меріл виявилася абсолютно позбавленої «зірковості». Тобто, взагалі - ніякої зарозумілості або навіть відтінку снобізму. Вона жваво цікавилася деталями і в кінці розмови сама запитала, «чим ми можемо йому допомогти». Я розповів про ініціативу PEN America зібрати коаліцію міжнародних організацій, які б виступили за звільнення Олега з в'язниці і запропонував їй символічно підтримати Олега фотографією з табличкою #FreeSentsov.

Вона погодилася без будь-яких застережень. «Тільки знаєте що, давайте разом - хто ж повірить, що я сама придумала цю табличку», - запропонувала актриса. Так і вийшло це фото.

Пізніше, під час нагородження, коли на екрані показували відеоролик про номінацію Олега премією, вона розплакалася. Вже після церемонії ми з нею говорили ще раз. Актриса сказала, що готова приєднатися до кампанії ПЕН-центру зі звільнення Олега», - повідомив Найєм.

Нагадаємо, українському режисеру Олегу Сенцову присудили премію американського ПЕН-центру імені Барбари Голдсміт «Свобода писати».