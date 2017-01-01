Мешканця Чернігова судитимуть за антиукраїнські пости в соцмережі

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«ВКонтакте»

Чоловік за гроші розповсюджував антиукраїнські матеріали в сомережі «ВКонтакте»

Житель Чернігова постане перед судом за вчинення злочину проти основ національної безпеки України.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

Слідством встановлено, що у грудні минулого року обвинувачений, перебуваючи за місцем свого проживання, в інтернет-мережі «ВКонтакте» за гроші розповсюджував матеріали із закликами до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади та зміни меж території або державного кордону України.

Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні направлено до суду для розгляду по суті.

Санкція інкримінованих статей передбачає максимальний термін покарання у виді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.

До слова, у четвер поліція заявила про виявлення раніше вкраденого в місті Ніжині Чернігівської області пам'ятника радянському актору Марку Бернесу, він був знайдений в канаві.