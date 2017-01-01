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    Мешканець Луганська намагався провезти через лінію розмежування гроші царських часів

    • Сьогодні, 19:56
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    Знайдені цінності
    Знайдені цінності

    На громадянина було складено протокол про адміністративне правопорушення

    Сьогодні на КПВВ «Станиця Луганська» з непідконтрольної території України намагалися ввезти вироби зі срібла та бурштину, а також грошові купюри царських часів. Про це інформує Державна прикордонна служба, повідомляє «Главком».

    За даними відомства, порушником виявився 52-річний громадянин України, жителя Луганська. Цінні речі були виявлені в нього під час поглибленого огляду ручної поклажі.

    Співробітниками спецпідрозділу Державної фіскальної служби на зазначену особу було складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 204-3 КУпАП.

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    Мешканець Луганська намагався провезти через лінію розмежування гроші царських часів
    Мешканець Луганська намагався провезти через лінію розмежування гроші царських часів
    Мешканець Луганська намагався провезти через лінію розмежування гроші царських часів

    Як повідомлялося, у суботу мпівробітники Державної прикордонної служби не пропустили на територію материкової України 15 іноземців, що прибули з окупованого Криму.

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