Мешканець Луганська намагався провезти через лінію розмежування гроші царських часів
- Сьогодні, 19:56
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На громадянина було складено протокол про адміністративне правопорушення
Сьогодні на КПВВ «Станиця Луганська» з непідконтрольної території України намагалися ввезти вироби зі срібла та бурштину, а також грошові купюри царських часів. Про це інформує Державна прикордонна служба, повідомляє «Главком».
За даними відомства, порушником виявився 52-річний громадянин України, жителя Луганська. Цінні речі були виявлені в нього під час поглибленого огляду ручної поклажі.
Співробітниками спецпідрозділу Державної фіскальної служби на зазначену особу було складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 204-3 КУпАП.
Як повідомлялося, у суботу мпівробітники Державної прикордонної служби не пропустили на територію материкової України 15 іноземців, що прибули з окупованого Криму.