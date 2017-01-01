Мешканець Луганська намагався провезти через лінію розмежування гроші царських часів

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Знайдені цінності

На громадянина було складено протокол про адміністративне правопорушення

Сьогодні на КПВВ «Станиця Луганська» з непідконтрольної території України намагалися ввезти вироби зі срібла та бурштину, а також грошові купюри царських часів. Про це інформує Державна прикордонна служба, повідомляє «Главком».

За даними відомства, порушником виявився 52-річний громадянин України, жителя Луганська. Цінні речі були виявлені в нього під час поглибленого огляду ручної поклажі.

Співробітниками спецпідрозділу Державної фіскальної служби на зазначену особу було складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 204-3 КУпАП.

Як повідомлялося, у суботу мпівробітники Державної прикордонної служби не пропустили на територію материкової України 15 іноземців, що прибули з окупованого Криму.