Мінекономіки просить Світовий банк оцінити прогрес України у легкості ведення бізнесу

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Світовий банк

Заступник міністра Максим Нефьодов вже провів зустріч з командою експертів, які відповідають за підготовку звіту Doing Business

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ) направило директору Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Какхонен лист-запрошення для спеціальної місії з підготовки звіту щодо легкості ведення бізнесу.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

За словами віце-прем’єр-міністра Степана Кубіва, минулого року місія не працювала в Україні, і, як наслідок, у звіт Doing Business 2017 «не були враховані деякі з наших досягнень».

«Зокрема, зміни у Податковий кодекс (включно зі зниженням Єдиного соціального внеску), створення відкритого доступу до даних про нерухомість та інше. Щоб уникнути такої ситуації в цьому році ми запрошуємо місію з візитом до України», -сказав він.

Крім того, під час робочого візиту до Вашингтона, перший заступник глави МЕРТ Максим Нефьодов провів зустріч з командою експертів, які відповідають за підготовку звіту Doing Business.

Нефьодов представив прогрес України в дерегуляції менеджеру Світового банку Риті Рамальйо.

За словами Рамальйо, в рейтингу 2019 року, відлік якого розпочався вже в травні 2017, з’явиться новий компонент - участь бізнесу в державних закупівлях.

Нагадаємо, Україна піднялася на 30 позицій у рейтингу відкритості державних даних.