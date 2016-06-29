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    Україна піднялася на 30 позицій у рейтингу відкритості державних даних

    • Сьогодні, 20:40
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    <p>Україна стала відкритішою</p>

    Україна стала відкритішою

    Нині Україна посідає 24 місце в рейтингу Global Open Data Index

    У світовому рейтингу відкритості державних даних Global Open Data Index за 2016рік Україна піднялася до 24 позиції з 94 країн світу, тоді як у 2015 році країна посідала 54 місце. Оновлений рейтинг опубліковано на офіційному сайті організації.

    «За результатами дослідження Global Open Data Index Україна піднялась із 54 на 24 місце за рівнем розвитку #OpenData порівняно з минулим роком», - написав про це і прем’єр-міністр Володимир Гройсман у своєму Twitter.

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    На першому місці рейтингу перебувають Австралія і Тайвань. На третьому місці - Франція

    Своєю чергою сусідні Польща і Словаччина розділяють 27 позицію, а Росія знаходиться на 34 місці.

    Як відомо, щорічно рейтинг Global Open Data Index визначає, наскільки уряди різних країн зробили державні дані більш доступними та відкритими для суспільства протягом останнього року.

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