Україна піднялася на 30 позицій у рейтингу відкритості державних даних



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Україна стала відкритішою

Нині Україна посідає 24 місце в рейтингу Global Open Data Index

У світовому рейтингу відкритості державних даних Global Open Data Index за 2016 рік Україна піднялася до 24 позиції з 94 країн світу, тоді як у 2015 році країна посідала 54 місце. Оновлений рейтинг опубліковано на офіційному сайті організації.

«За результатами дослідження Global Open Data Index Україна піднялась із 54 на 24 місце за рівнем розвитку #OpenData порівняно з минулим роком», - написав про це і прем’єр-міністр Володимир Гройсман у своєму Twitter.

На першому місці рейтингу перебувають Австралія і Тайвань. На третьому місці - Франція

Своєю чергою сусідні Польща і Словаччина розділяють 27 позицію, а Росія знаходиться на 34 місці.

Як відомо, щорічно рейтинг Global Open Data Index визначає, наскільки уряди різних країн зробили державні дані більш доступними та відкритими для суспільства протягом останнього року.