Україна піднялася на 30 позицій у рейтингу відкритості державних даних
- Сьогодні, 20:40
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Україна стала відкритішою
Нині Україна посідає 24 місце в рейтингу Global Open Data IndexУ світовому рейтингу відкритості державних даних Global Open Data Index за 2016рік Україна піднялася до 24 позиції з 94 країн світу, тоді як у 2015 році країна посідала 54 місце. Оновлений рейтинг опубліковано на офіційному сайті організації.
«За результатами дослідження Global Open Data Index Україна піднялась із 54 на 24 місце за рівнем розвитку #OpenData порівняно з минулим роком», - написав про це і прем’єр-міністр Володимир Гройсман у своєму Twitter.
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Своєю чергою сусідні Польща і Словаччина розділяють 27 позицію, а Росія знаходиться на 34 місці.
Як відомо, щорічно рейтинг Global Open Data Index визначає, наскільки уряди різних країн зробили державні дані більш доступними та відкритими для суспільства протягом останнього року.