Мінфін обговорює з місією МВФ пенсійну реформу - Данилюк

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Міністр фінансів Олександр Данилюк

Узгоджений варіант передадуть до Ради

Міністерство фінансів України детально обговорює з місією Міжнародного валютного фонду проект пенсійної реформи і після його узгодження з Фондом передасть на розгляд Верховної Ради. Про це сказав на брифінгу міністр фінансів Олександр Данилюк, передає УНН.

«Не технічна місія знаходиться тут, а перебуває місія МВФ на чолі з главою місії Роном ван Роденом. Ми обговорюємо зараз питання і пенсійної реформи досить детально, й інших реформ, які зараз стоять на порядку денному, зокрема, і реформи ДФС», - сказав він.

За словами Данилюка, разом з місією МВФ аналізують пенсійну реформу й узгоджений варіант буде поданий на розгляд Верховної Ради.

«Я сподіваюся, що ми всі позиції узгодимо до моменту завершення роботи місії», - додав міністр.

Як повідомляв «Главком», раніше прем’єр Володимр Гройсман розповів, якщо Рада підтримає пенсійну реформу, з жовтня виплати нараховуватимуть по-новому.