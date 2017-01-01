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    Мінфін обговорює з місією МВФ пенсійну реформу - Данилюк

    • Сьогодні, 14:35
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    Міністр фінансів Олександр Данилюк
    Міністр фінансів Олександр Данилюк

    Узгоджений варіант передадуть до Ради

    Міністерство фінансів України детально обговорює з місією Міжнародного валютного фонду проект пенсійної реформи і після його узгодження з Фондом передасть на розгляд Верховної Ради. Про це сказав на брифінгу міністр фінансів Олександр Данилюк, передає  УНН.

    «Не технічна місія знаходиться тут, а перебуває місія МВФ на чолі з главою місії Роном ван Роденом. Ми обговорюємо зараз питання і пенсійної реформи досить детально, й інших реформ, які зараз стоять на порядку денному, зокрема, і реформи ДФС», - сказав він.

    За словами Данилюка, разом з місією МВФ аналізують пенсійну реформу й узгоджений варіант буде поданий на розгляд Верховної Ради.

    «Я сподіваюся, що ми всі позиції узгодимо до моменту завершення роботи місії», - додав міністр.

    Як повідомляв «Главком»,  раніше прем’єр  Володимр Гройсман розповів, якщо Рада підтримає пенсійну реформу, з жовтня виплати нараховуватимуть по-новому.

    МВФ міністр Олександр Данилюк
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