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    Якщо Рада підтримає пенсійну реформу, з жовтня виплати нараховуватимуть по-новому - Гройсман

    • Сьогодні, 14:52
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    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

    Кабмін очікує рішення від парламенту влітку

    Уряд очікує, що Верховна Рада України підтримає пенсійну реформу і вже з жовтня пенсії нараховуватимуть по-новому.  

    Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, в ході телефонного спілкування з громадянами, йдеться у повідомленні прес-служби КМУ.

    Прем'єр також розповів, що пенсійна реформа буде системною і виплати нараховуватимуться, виходячи зі стажу та відрахувань, які громадяни зробили.

    «Ми готуємо зміни до пенсійного законодавства, які мають привести до того, щоб підвищити достатньо суттєво пенсії. Ми вважаємо, що ми 1 жовтня маємо вийти на те, щоб нарахувати людям пенсій по-новому. Єдине - нам треба, щоб нас підтримав парламент, ми зараз над цим працюємо. Думаємо, що до середини літа вони нас мають підтримати»,- сказав Гройсман.

    Раніше «Главком» повідомляв, що 1 травня цього року відбудеться перше підвищення прожиткового мінімуму та мінімального розміру пенсій. 

    Кабмін Володимир Гройсман пенсійна система
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