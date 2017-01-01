Якщо Рада підтримає пенсійну реформу, з жовтня виплати нараховуватимуть по-новому - Гройсман

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Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Кабмін очікує рішення від парламенту влітку

Уряд очікує, що Верховна Рада України підтримає пенсійну реформу і вже з жовтня пенсії нараховуватимуть по-новому.

Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, в ході телефонного спілкування з громадянами, йдеться у повідомленні прес-служби КМУ.

Прем'єр також розповів, що пенсійна реформа буде системною і виплати нараховуватимуться, виходячи зі стажу та відрахувань, які громадяни зробили.

«Ми готуємо зміни до пенсійного законодавства, які мають привести до того, щоб підвищити достатньо суттєво пенсії. Ми вважаємо, що ми 1 жовтня маємо вийти на те, щоб нарахувати людям пенсій по-новому. Єдине - нам треба, щоб нас підтримав парламент, ми зараз над цим працюємо. Думаємо, що до середини літа вони нас мають підтримати»,- сказав Гройсман.

Раніше «Главком» повідомляв, що 1 травня цього року відбудеться перше підвищення прожиткового мінімуму та мінімального розміру пенсій.