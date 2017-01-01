Міністр енергетики заявив, що в Україні є достатньо ресурсів, щоб відмовитися від антрациту з Донбасу

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У разі відмови від антрацитового вугілля доведеться знайти 15 млрд додаткових коштів

В Україні є достатньо ресурсів для того, щоб відмовитися від вугілля антрацитової групи, яке надходить з Донбасу, у разі ухвалення відповідного політичного рішення. Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1».

«Якщо буде ухвалене політичне рішення і на рівні держави скажуть, блокуємо і більше не йде ніякий обмін товарами, в Україні достатньо ресурсів для того, щоб вийти повністю без антрацитової групи», - повідомив міністр.

Проте він також зазначив, що у разі відмови доведеться знайти 15 млрд додаткових коштів.

«Треба одразу зрозуміти, це 15 мільярдів додаткових коштів і ми повинні зрозуміти, що ці 15 мільярдів… за чий рахунок бал буде», - сказав Насалик.

Зі слів міністра, ці 15 млрд ляжуть на плечі економіки і споживачів.

Як повідомлялося раніше, про початок блокади непідконтрольних українському уряду районів заявила група активістів, що назвалися ветеранами добровольчих батальйонів «Донбас» і «Айдар».

Але перший командир батальйону «Айдар» Сергій Мельничук спростував наявність у лавах активістів справжніх айдарівців. На його думку, це колишні контрабандисти, які намагаються повернути під свій контроль потоки нелегальних вантажів.

За словами директора енергетичних програм Центру світової економіки і міжнародних відносин НАН Валентина Землянського, у разі повного блокування вугілля з ОРДЛО, запасу міцності української енергетики вистачить не більше ніж на місяць.

Міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш заявив, що можливе блокування переміщення вантажів з вугіллям з непідконтрольних українському уряду районів Донбасу може призвести до відключення електроенергії по всій території України.

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