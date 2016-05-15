Блокада окупованого Донбасу вигідна російським вугільним компаніям, - експерт

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У Національному інституті стратегічних досліджень при президенті України пояснили, чому економічна блокада окупованих територій шкідлива

«Відмова від українського вугілля з неконтрольованих територій призведе до необхідності купувати його безпосередньо у фактичного агресора, за долари, за цінами значно вищі за внутрішні», - таку думку висловив аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Полтораков.

Полтораков у своїй статті описав найбільш вірогідний сценарій, за яким буде змушений піти український уряд у разі повної блокади поставок українського вугілля з неконтрольованих територій.

«Потрібні 9-10 млн тонн антрациту за нинішніми цінами - це ще мінус $0,9-1 млрд зовнішньоекономічного сальдо. Але важливо не тільки це, а й де його реально в такому обсязі купити і як доставити. Якщо проаналізувати існуючу структуру вугільного імпорту , то виявиться, що 2/3 (906,3 млн. з $1,47 млрд) припадає на російське вугілля. І тут не тільки питання ціни/наявності товару. Існує в Україні одна велика логістична проблема - пропускна здатність портів. Cкажу лише, що в РФ ми змушені будемо закупити більше половини необхідного антрациту», - зробив висновок експерт.

За інформацією Служби безпеки України, в 2016 році підприємства, зареєстровані на підконтрольній території, які мають виробничі потужності в ОРДЛО заплатили в державний бюджет України 32 млрд грн (включаючи військовий збір).