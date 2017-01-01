Міністр Кабміну роз’яснив, хто керує «Укрзалізницею»

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Інформація про нібито перепідпорядкування Укрзалізниці від Мінінфраструктури до Мінекономіки не відповідає дійсності, зазначив Саєнко

Кабмін, згідно з чинним законодавством, був раніше і залишається далі органом, який управляє корпоративними правами держави стосовно «Укрзалізниці».

Відповідне роз’яснення розмістив у Facebook міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко.

«Цю функцію Кабмін виконує по відношенню до цілого ряду стратегічних для держави підприємств. Тому інформація про нібито перепідпорядкування Укрзалізниці від Мінінфраструктури до Мінекономіки не відповідає дійсності», - заявляє він.

За його словами, досі частина функцій, пов’язаних з управлінням цією компанією, була делегована Кабінетом міністрів до Міністерства інфраструктури. Своїм рішенням у середу Кабмін лише відкликав ці делеговані функції. Відтепер всі рішення стосовно управління компанії і її звітності будуть прийматись не Мінінфраструктури одноосібно, а Кабінетом міністрів, який є колегіальним органом. На Мінекономрозвитку покладено лише повноваження з підготовки проектів таких рішень.

«Хотів би також відзначити той факт, що на відміну від 2015 року, який Укрзалізниця закінчила зі збитком біля 16 млрд грн, у 2016 році компанія після приходу нового менеджменту отримала уже декілька сотень мільйонів прибутку», - сказав міністр.