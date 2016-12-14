Міністр соцполітики пояснив, чому кияни отримали «космічні» платіжки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сьогодні 7 млн домогосподарств з 15 млн отримують житлову субсидію, зазначив Рева

Громадяни, які отримали «космічні» платіжки з рахунками на 7-8 тис. грн, не забезпечені субсидією і опалюють не лише свої помешкання, але й комерційні структури, які розміщені у їхніх будинках.

Про це під час Години запитань до уряду заявив міністр соцполітики Андрій Рева..

«Сьогодні 7 млн домогосподарств з 15 млн отримують житлову субсидію», – розповів Рева.

За його даними, жодна сім’я з 7 млн домогосподарств не отримує космічні платіжки.

«Всі, хто потрапили під програму субсидій, такі вражаючі платіжки не отримують», – заявив Рева.

«Стосовно тих, хто отримує такі вражаючі рахунки... Більша частина цих людей належить до міста Києва. У Києві через певні об’єктивні причини, рівень доходів трішки вищий. Тут субсидіями користуються лише 20% домогосподарств. І тому, такі випадки, про які ви кажете, вони мають місце», – заявив Рева.

Міністр відзначив, що за повідомленням ЗМІ, серед будинків, які отримали рахунки по 7-8 тис. грн, є приватна фірма, яка не допускає представників «Київенерго», щоб ті подивились, як вони опалюють і чому такі великі показники на лічильнику.

«Тобто складається враження, що громадяни опалюють не лише свої помешкання, але й цю приватну, комерційну структуру», – заявив Рева.

Він уточнив, що по кожному з таких випадків відбувається перевірка та буде «гостра» реакція.

Як повідомляв «Главком», Киянці Любов Морозовій за 1,5 місяці нарахували близько 8 тис. гривень за опалення однокімнатної квартири площею 48,6 квадратних метрів. У компанії «Теплопостачсервіс» такі цифри пояснюють тим, що у будинку, де проживає киянка, майже всі мешканці встановили лічильники, а нараховану суму, яка залишається без врахування лічильників, ділять на інших мешканців.

Працівники Київенерго 17 та 18 січня провели часткову інспекцію будинку. У будинку по вулиці Кирилівській, 15, чиїм жителям нарахували по майже 8 тисяч гривень за тепло, несанкціоновано обігрівається підвал, де розташована приватна клініка, а також добудовані жителями балкони і мансарди.