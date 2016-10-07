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    Міністр соцполітики розповів, скільки грошей треба на пенсії жителям Донбасу

    • Сьогодні, 04:16
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    Станом на сьогодні на території, тимчасово окупованій, проживає близько 1,2 млн пенсіонерів

    На пенсійне забезпечення окупованих територій потрібно близько 30 мільярдів гривень на рік.

    Такі дані озвучив міністр соціальної політики України Андрій Рева, передає УНІАН.

    «Якщо у нас сьогодні на території, тимчасово окупованій, проживає близько 1,2 млн пенсіонерів, якщо в середньому по Україні сьогодні пенсія 1,7 тисяч грн, на Донбасі вона була більша, десь близько 2 тисяч грн, це близько 30 млрд грн на рік тільки на пенсійне забезпечення», – сказав він.

    Міністр соцполітики вважає, що розмови про утримання Донбасу Росією на суму в 3 млрд доларів на рік говорять тільки про те, що на окупованих територіях відбувається економічна катастрофа.

    До того ж Рева припускає, що ці суми йдуть на підтримку військової окупації, а не утримання мирних жителів Донбасу.

    Нагадаємо, що за новою нормою Кабміну кожні 3 місяці переселенці-пенсіонери мають проходити ідентифікацію в Ощадбанку.

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