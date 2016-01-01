У Пенсійному фонді розказали, на що розраховувати пенсіонерам у новому році

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Прогнози пенсійного фонду на 2017 рік невтішні

Згідно з прогнозами Пенсійного фонду, пенсія 12,5 млн пенсіонерів на кінець 2017 року складатиме 1 тис. 732 грн

Про це повідомив « 5 канал » із посиланням на голову громадської ради при Пенсійному фонді України Галина Третьякова.

Третьякова також додала, що у пенсійній системі у 2017 році особливо нічого не зміниться.

Зазначимо, що 28 грудня за січень отримають соцвиплату ті пенсіонери, у яких дата виплати на пошті припадає на 7 і 8 січня, а 29 грудня – ті, які мали би отримати пенсію 9 чи 10 січня.