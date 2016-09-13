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    Міністр юстиції розповів про 5 міждержавних справ України проти Росії

    • Сьогодні, 05:16
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    <span class="irc_pt" dir="ltr">Міжнародний суд ООН у Гаазі</span>
    Міжнародний суд ООН у Гаазі

    Команда Мін’юсту і експерти МЗС проаналізували усі конвенції, учасниками яких є РФ

    Позови до Росії, які Україна подала у Міжнародний суд ООН, апелюють до міжнародних конвенцій, де Російська Федерація не може відмовитися від судового розгляду.

    Про це повідомив Павло Петренко, міністр юстиції України.

    «Усі докази – і незаконного захоплення Криму, і порушень прав людини, і порушень прав військових і цивільних як на Донбасі, так і в Криму описані у 5 міждержавних справах України проти Росії до Європейського суду з прав людини», – заявив він.

    Міністр пояснив, що у зверненні до ЄСПЛ Україна описує щоденні порушення прав людини – право на життя, на свободу, на власність тощо.

    «Сам факт анексії Криму встановлений рішенням Генеральної асамблеї ООН. Масові порушення прав людини з боку РФ встановлені у низці рішень Ради Європи та низці рішень ООН. Що стосується злочинів конкретних найвищих посадових осіб РФ, вони описані у заяві України до міжнародного кримінального суду, яку було подано. Вона зараз ще не розглядається», – сказав Павло Петренко.

    Він пояснив, що є дві заяви – одна з них стосується подій на Майдані, інша – подій у Криму та на сході України.

    «Друга заява стосується посадових осіб РФ, перша – Януковича та його оточення. Я глибоко переконаний, що рішення ЄСПЛ та міжнародного суду ООН в Гаазі будуть основою і фундаменту для майбутнього кримінального трибуналу», – додав міністр.

    Петренко наголосив, що команда Мін’юсту і експерти МЗС проаналізували усі конвенції, учасниками яких є РФ. За словами міністра, Україна врахувала, у тому числі і негативну практику Грузії, яка свого часу зверталася з позовом на РФ до Гааги.

    «Російська дипломатія, починаючи з 1991 року, після розвалу Радянського Союзу, планомірно готувалася до можливого військового конфлікту. Будь-які угоди, де вони визнавали себе правонаступниками СРСР, чи нові угоди, всюди був так званий протокол, який дозволяв Росії в односторонньому порядку відмовитися від судового розгляду, тобто вони собі встановлювали імунітет. 4 конвенції, які ми використовуємо у Міжнародному суді ООН, мають форму, де РФ не може відмовитися від розгляду», – наголосив міністр. 

    Джерело: zik.ua

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    МЗС міністр Павло Петренко ООН ЄСПЛ Україна
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