Міністр юстиції розповів про 5 міждержавних справ України проти Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міжнародний суд ООН у Гаазі

Команда Мін’юсту і експерти МЗС проаналізували усі конвенції, учасниками яких є РФ

Позови до Росії, які Україна подала у Міжнародний суд ООН, апелюють до міжнародних конвенцій, де Російська Федерація не може відмовитися від судового розгляду.

Про це повідомив Павло Петренко, міністр юстиції України.

«Усі докази – і незаконного захоплення Криму, і порушень прав людини, і порушень прав військових і цивільних як на Донбасі, так і в Криму описані у 5 міждержавних справах України проти Росії до Європейського суду з прав людини», – заявив він.

Міністр пояснив, що у зверненні до ЄСПЛ Україна описує щоденні порушення прав людини – право на життя, на свободу, на власність тощо.

«Сам факт анексії Криму встановлений рішенням Генеральної асамблеї ООН. Масові порушення прав людини з боку РФ встановлені у низці рішень Ради Європи та низці рішень ООН. Що стосується злочинів конкретних найвищих посадових осіб РФ, вони описані у заяві України до міжнародного кримінального суду, яку було подано. Вона зараз ще не розглядається», – сказав Павло Петренко.

Він пояснив, що є дві заяви – одна з них стосується подій на Майдані, інша – подій у Криму та на сході України.

«Друга заява стосується посадових осіб РФ, перша – Януковича та його оточення. Я глибоко переконаний, що рішення ЄСПЛ та міжнародного суду ООН в Гаазі будуть основою і фундаменту для майбутнього кримінального трибуналу», – додав міністр.

Петренко наголосив, що команда Мін’юсту і експерти МЗС проаналізували усі конвенції, учасниками яких є РФ. За словами міністра, Україна врахувала, у тому числі і негативну практику Грузії, яка свого часу зверталася з позовом на РФ до Гааги.

«Російська дипломатія, починаючи з 1991 року, після розвалу Радянського Союзу, планомірно готувалася до можливого військового конфлікту. Будь-які угоди, де вони визнавали себе правонаступниками СРСР, чи нові угоди, всюди був так званий протокол, який дозволяв Росії в односторонньому порядку відмовитися від судового розгляду, тобто вони собі встановлювали імунітет. 4 конвенції, які ми використовуємо у Міжнародному суді ООН, мають форму, де РФ не може відмовитися від розгляду», – наголосив міністр.

Джерело: zik.ua