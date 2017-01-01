Міністр юстиції: військовим пенсіонерам підвищать пенсії за окремим законом

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Павло Петренко

В Україні зараз налічується понад 2 млн військових пенсіонерів

Підвищення пенсій для військових пенсіонерів потрібно очікувати з 1 січня, зміни будуть внесені в окремому законопроекті.

Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» заявив міністр юстиції Павло Петренко.

«Понад 2 млн пенсіонерів - це військові пенсіонери. За ними буде окремий закон, і щодо військових пенсіонерів з 1 січня наступного року буде значне збільшення пенсій», - заявив Петренко.

Також, за словами міністра, якщо Верховна Рада проголосує за пенсійну реформу, з 1 листопада 5 млн 600 тис. пенсіонерів отримають підвищення пенсії.

«Якщо людина працювала в бюджетній сфері і вийшла на пенсію у 2008 році, це може бути лікар, або педагог, у неї зараз середня пенсія 1467 грн з розрахунку тієї заробітної плати 2007 року. Після цієї пенсійної реформи пенсія точно збільшується приблизно на 1000 грн для бюджетника. Тобто близько 2300 грн з 1 жовтня, якщо буде проголосована наша пенсійна реформа - 5 млн 600 тис. пенсіонерів отримають таке збільшення», - заявив Петренко.

Нагадаємо, Кабмін 17 травня затвердив законопроект про пенсійну реформу й направив його на розгляд Ради реформ.