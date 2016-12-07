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    Міністром закордонних справ Канади стане українка за походженням

    • Вчора, 20:43
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    Христя Фріланд
    Христя Фріланд

    Журналістську кар'єру Христя Фріланд починала в Україні

    Міністр міжнародної торгівлі Канади Христя Фріланд, яка має українське походження, буде призначена міністром закордонних справ країни за рішенням прем'єр-міністра Джастіна Трюдо змінити склад уряду. Про це повідомляє CBC News.

    Фріланд замінить Стефана Діона, який покидає політику, щоб зайняти дипломатичний пост.

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    Христя Фріланд народилася в канадському місті Піс-Рівер в провінції Альберта. Її мати, Галина Хом'як-Фріланд, українка за походженням.

    Журналістську кар'єру Фріланд починала в Україні як стрингер Financial Times, The Washington Post і The Economist.

    Також вона працювала в Financial Times в Лондоні заступником редактора, редактором британських новин, начальником московського бюро, кореспондентом у Східній Європі, редактором вікенд-і редактором видання FT.com.

    Згодом вона оголосила про намір балотуватися на виборах до парламенту Канади від Ліберальної партії.

    Вона виграла внутрішньопартійні праймеріз 15 вересня 2013 року і була обрана до парламенту 25 листопада.

    Джерело: Українські новини

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