Прем'єр Канади готує перестановки в кабміні після інавгурації Трампа

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Перестановки очікуються 23 або 24 січня і торкнуться дев'яти міністрів

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо намір переформувати кабінет міністрів після інавгурації обраного президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє видання The Globe and Mail з посиланням на джерело.

За його даними, перестановки очікуються 23 або 24 січня і торкнуться дев'яти міністрів. Новий склад уряду, як зазначається, сфокусується на створенні нових робочих місць в країні, а також буде готовий відповідати на «невизначену» економічну політику Трампа.

«Канада не одна в ряду країн, які знаходяться в стані невизначеності, чекаючи, якою буде політика адміністрації Трампа», - заявив виданню екс-радник Трюдо Рональд Періс.

Як очікується, відставка може торкнутися дев'яти міністрів, включаючи главу канадського МЗС Стефана Діона. За словами джерела видання, на його місце може прийти Христя Фріланд, яка зараз займає пост міністра торгівлі.