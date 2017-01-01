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    Міноборони РФ підтвердило інформацію про загибель військового радника в Сирії

    • Сьогодні, 00:43
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    <p>Російські військові в сирійському Алеппо</p>

    Російські військові в сирійському Алеппо

    У відомстві стверджує, що з 2015 року в Сирії загинули близько 30 російських військових

    Міноборони Росії підтверджує інформацію про загибель у Сирії військового радника майора Сергія Бордова, але спростувало повідомлення деяких західних ЗМІ про двох убитих у Сирії російських військовослужбовців.

    20 квітня агентство Reuters повідомило про загибель Сергія Бордова, назвавши його майором російської морської піхоти із Сімферополя. Агентство послалося на його колишнього товариша по службі В’ячеслава Павлюченка і джерело, близьке до Чорноморського флоту Росії. За словами Павлюченка, разом з майором під час обстрілу загинули один російський солдат і двоє сирійських.

    За даними Міноборони Росії, всього від початку операції у Сирії, з вересня 2015 року, тут загинули близько 30 російських військових.

    Згідно із зібраними Reuters матеріалами, втрати російської сторони, включаючи найманців приватних військових компаній, набагато вищі.

    Нагадаємо, за даними Reuters, в Сирії загинули військові Олексій Сафонов і Володимир Плутинський. Саме цю інформацію спростовують у Росії.

    Загалом, за інформацію агентства, число загиблих військових з Росії в ході сирійської кампанії лише з кінця січня 2017 року зросло до 21 особи.

    Джерело: Радіо Свобода

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