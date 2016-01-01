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bbc.com Міноборони відзвітувало про використання коштів

Використано понад 95% коштів бюджету 2016 року

Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Повідомляється, що станом на 24 грудня 2016 року Міністерством оборони України виконані на 100% зобов’язання та використано понад 95% коштів державного бюджету, які були виділені на матеріально-технічне забезпечення Збройних Сил України.

«Використання коштів йде планово відповідно до укладених контрактів та у залежності від поставки продукції», – підкреслюється у заяві МОУ. «На сьогоднішній день невикористаними залишаються 1,3 млрд. гривень, які надійшли у Міністерство оборони України у середині грудня поточного року. Відповідно до складеного графіку зазначений фінансовий ресурс буде реалізовано до кінця 2016 року у повному обсязі», – додали в Міноборони.

Нагадаємо, вчора Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про Державний бюджет України на 2017 рік.

у вівторок, 20 грудня, Верховна Рада України прийняла законопроект «Про державний бюджет України на 2017 рік». За відповідний законопроект проголосували 274 народних депутати, проти - 37, утрималися - 35, не голосували - 22. Всього у голосуванні брали участь 368 нардепів.