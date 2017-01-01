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    Міноборони з’ясовує причини загибелі військових від вибуху міномета «Молот»

    • Сьогодні, 22:10
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    Міномет &laquo;Молот&raquo;&nbsp;
    Міномет «Молот» 

    Трагічний випадок трапився ще 30 березня

    Причин та обставини вибуху міномета М 120-15 «Молот» та загибелі внаслідок цього військових у зоні АТО 30 березня 2017 року зроблять після проведення вибухо-технічної експертизи.

    Про це розповіли в озброєнні командування Сухопутних військ ЗСУ, передає Міноборони.

    Так, 4 квітня слідчим військової прокуратури Донецького гарнізону до Єдиного реєстру внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 414 КК України «Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення», за фактом необережного поводження з мінометом М 120-15 «Молот».

    З метою встановлення причини пошкодження міномета «Молот» створено робочу групу.

    Зазначимо, що про вибух міномета «Молот» 30 березня повідомляли волонтери. Унаслідок нього загинули троє військових. Водночас штаб АТО у той день повідомив про смерть двох бійців унаслідок обстрілу бойовиків.

    До слова, 1 травня боєць у зоні АТО підірвав себе, щоб не здатись у полон бойовиків.

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