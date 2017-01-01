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    Боєць у зоні АТО підірвав себе, щоб не здатись в полон, - штаб

    • Сьогодні, 13:41
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    1 травня група українських військових потрапила під потужний ворожий обстріл в районі селища Луганське

    Штаб АТО уточнив дані щодо загиблих 1 травня: з української сторони загинуло 3 військових та ще 4 отримали поранення.

     Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник.

    Він повідомив, що 1 травня після 17 години група українських військових потрапила під потужний ворожий обстріл в районі селища Луганське.

    «Унаслідок цього обстрілу серед бійців з’явилися поранені. Під час евакуації пораненого троє загинули. Один підірвав себе гранатою, щоб не потрапити  полон», - заявив Мотузяник.

    Українська сторона докладає зусиль для повернення тіл.

    Таким чином, 1 травня втрати української армії склали: 3 загиблих і 4 поранено, з них 3 загиблих і 3  поранених припадають саме на селище Луганське.

    Як повідомили у штабі АТО, минулої доби внаслідок бойових дій дев'ятеро військових отримали поранення.

    Нагадаємо, в Авдіївці внаслідок мінометного обстрілу бойовиків поранено двох жінок.

    Як повідомляв «Главком», за минулу добу ворог 52 рази відкривав вогонь по опорних пунктах українських військ.

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