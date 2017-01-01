Мінометний обстріл Авдіївки: кількість пошкоджених будинків зросла до восьми

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Наслідки обстрілу терористів

Один з будинків у старій частині Авдіївки повністю зруйновано

Внаслідок мінометного обстрілу бойовиків в старій частині Авдіївки пошкоджено вісім житлових будинків. Наразі до правоохоронців звернулися мешканці вулиці Тергенєва, постраждалих немає.

Про це в понеділок ввечері повідомили у прес-службі Донецької Нацполіції.

«Обстріл стався близько 18 години. В результаті будинок 67 по вулиці Тургенєва повністю зруйновано, а 65 - частково, ще шість приватних домоволодінь зазнали значних пошкоджень: осколками посічено вікна, дахи», - звітують у поліції.

Слідчо-оперативна група Авдіївського відділення поліції документує наслідки обстрілу бойовиків.

Зазначимо, що в українській стороній Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню напередодні повідомляли про шість обстріляних житлових будинків в Авдіївці.

Загалом протягом доби противником застосовано дві міни калібру 120 мм, 22 міни калібру 82 мм, а також РПГ та СПГ і всі типи стрілецької зброї.