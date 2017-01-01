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    Мінометний обстріл Авдіївки: кількість пошкоджених будинків зросла до восьми

    • Вчора, 23:55
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    Наслідки обстрілу терористів
    Наслідки обстрілу терористів

    Один з будинків у старій частині Авдіївки повністю зруйновано

    Внаслідок мінометного обстрілу бойовиків в старій частині Авдіївки пошкоджено вісім житлових будинків. Наразі до правоохоронців звернулися мешканці вулиці Тергенєва, постраждалих немає.

    Про це в понеділок ввечері повідомили у прес-службі Донецької Нацполіції.

    «Обстріл стався близько 18 години. В результаті будинок 67 по вулиці Тургенєва повністю зруйновано, а 65 - частково, ще шість приватних домоволодінь зазнали значних пошкоджень: осколками посічено вікна, дахи», - звітують у поліції.

    Слідчо-оперативна група Авдіївського відділення поліції документує наслідки обстрілу бойовиків.

    Зазначимо, що в українській стороній Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню напередодні повідомляли про шість обстріляних житлових будинків в Авдіївці.

    Загалом протягом доби противником застосовано дві міни калібру 120 мм, 22 міни калібру 82 мм, а також РПГ та СПГ і всі типи стрілецької зброї.

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