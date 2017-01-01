Мінські міліціонери відпустили українську журналістку

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Бердинських обіцяє обнародувати подробиці інциденту, який стався у Мінську

Міліція Білорусі відпустила чотирьох журналістів, серед яких і українка Христина Бердинських. Про це вона повідомила у своєму Фейсбук.

«Журналістів (4 людини, серед яких і я) відпустили. Решта 10 або 11 чоловік залишилися в міліції. Напишу трохи пізніше подробиці», - написала вона.

Раніше повідомлялося, що журналістка українського видання «Новое время» Христина Бердинських була затримана у столиці Білорусі – Мінську.

Бердинських наголосила, що отримала акредитацію та працювала офіційно.

«Мінськ. Вул. Фабрициуса, 4. Сюди прийшли родичі принести передачі затриманим. Приїхав наряд міліції. Кажуть, надійшло повідомлення про злочин. Переписали особисті дані 13 осіб. Мої в тому числі. Я акредитована і працюю офіційно в Мінську. Нікого не випускають», - йшлося у повідомленні журналістки.

Згодом вона уточнила, що її та ще 12 осіб посадили до автобуса і відівезли до Московського райвідділку. Причина затримання невідома. Людей з автобуса не випускали.



