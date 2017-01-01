У Мінську затримали українську журналістку

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Журналістка Христина Бердинських

Людей не випускають з автобуса правоохоронців

Журналістку українського видання «Новое время» Христину Бердинських було затримано у столиці Білорусі Мінську.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Бердинських наголосила, що отримала акредитацію та працювала офіційно.

«Мінськ. Вул. Фабрициуса, 4. Сюди прийшли родичі принести передачі затриманим. Приїхав наряд міліції. Кажуть, надійшло повідомлення про злочин. Переписали особисті дані 13 осіб. Мої в тому числі. Я акредитована і працюю офіційно в Мінську. Нікого не випускають», – йдеться у повідомленні журналістки.

Згодом вона уточнила, що її та ще 12 осіб посадили до автобуса і відівезли до Московського райвідділку. Причина затримання невідома. Людей з автобуса не випускають.

Як повідомлялося раніше, 21 березня у Москві затримали кореспондента УНІАН Романа Цимбалюка та оператора ТСН Микиту Бородіна. Претензії до знімальної групи виникли, коли Цимбалюк записував інтерв'ю з аспірантом Московського університету. Той на річницю анексії Криму вивісив з вікна гуртожитку український прапор. Оперуповноважений всіх трьох забрав у відділок, однак того ж вечора їх звільнили.