Минулого року українці отримали понад 250 тисяч електронних пенсійних посвідчень

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Електронне пенсійне посвідчення

В документі на електронному чипі містяться персональні дані пенсіонера, його електронний цифровий підпис

Голова Пенсійного фонду Олексій Зарудний в інтерв’ю «Главкому» розповів, що минулого року Пенсійним фондом у співпраці з Ощадбанком було розпочато видачу електронних пенсійних посвідчень, які є одночасно банківською карткою.

«Вже видано понад 250 тисяч таких посвідчень пенсіонерам – внутрішнім переселенцям», - зазначив чиновник.

В цьому документі на електронному чипі містяться персональні дані пенсіонера, його електронний цифровий підпис. Такий документ фактично унеможливлює фальсифікацію цих даних.

«Це посвідчення, власне, впроваджувалося, щоб, по-перше, ідентифікувати особу при зверненні, зокрема, до органів Пенсійного фонду. По-друге – щоб підтвердити статус особи, в тому числі для одержання пільг, соціальних виплат, не допустити шахрайських схем, протиправних дій при виплаті пенсій і соціальних допомог, спростити процедуру їх отримання», - додав Зарудний.

Він також наголосив, що на ці посвідчення Пенсійний фонд не витрачає жодної копійки – всі ці витрати здійснюються банком, який використовує цей документ як платіжну банківську картку.

«У нас у пріоритетах на цей рік розширення кола користувачів електронного пенсійного посвідчення та впровадження електронного свідоцтва соціального страхування», - резюмував глава Пенсійного фонду.

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