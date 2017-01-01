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    Минулого року українці отримали понад 250 тисяч електронних пенсійних посвідчень

    • Сьогодні, 20:58
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    Електронне пенсійне посвідчення
    Електронне пенсійне посвідчення

    В документі на електронному чипі містяться персональні дані пенсіонера, його електронний цифровий підпис

    Голова Пенсійного фонду Олексій Зарудний в інтерв’ю «Главкому» розповів, що минулого року Пенсійним фондом у співпраці з Ощадбанком було розпочато видачу електронних пенсійних посвідчень, які є одночасно банківською карткою.

    «Вже видано понад 250 тисяч таких посвідчень пенсіонерам – внутрішнім переселенцям», - зазначив чиновник.

    В цьому документі на електронному чипі містяться персональні дані пенсіонера, його електронний цифровий підпис. Такий документ фактично унеможливлює фальсифікацію цих даних.

    «Це посвідчення, власне, впроваджувалося, щоб, по-перше, ідентифікувати особу при зверненні, зокрема, до органів Пенсійного фонду. По-друге – щоб підтвердити статус особи, в тому числі для одержання пільг, соціальних виплат, не допустити шахрайських схем, протиправних дій при виплаті пенсій і соціальних допомог, спростити процедуру їх отримання», - додав Зарудний.

    Він також наголосив, що на ці посвідчення Пенсійний фонд не витрачає жодної копійки – всі ці витрати здійснюються банком, який використовує цей документ як платіжну банківську картку.

    «У нас у пріоритетах на цей рік розширення кола користувачів електронного пенсійного посвідчення та впровадження електронного свідоцтва соціального страхування», - резюмував глава Пенсійного фонду.

    Також читайте матеріал «Главкома» - Країна літніх людей. Українська пенсія в питаннях і відповідях

     

     

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