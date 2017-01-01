Катерина Пешко



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Все про пенсії в Україні. Фото: Ukr.media

На десять працюючих українців припадає дев’ять пенсіонерів

Минулого тижня нардеп Ігор Луценко на своїй сторінці у Facebook оприлюднив імовірний текст меморандуму України з Міжнародним валютним фондом. За словами парламентаря, цей документ, «по суті, є зобов'язаннями, взятими на себе українським урядом і Національним банком у зв'язку з отриманням чергового траншу».

Про досягнення угоди з владою України щодо меморандуму МВФ повідомив 4 березня. Це відкривало шлях для завершення третього перегляду розширеного фінансування EFF, за підсумками якого Україні може бути надано четвертий транш обсягом близько 1 мільярда доларів. У НБУ заявили, що текст меморандуму про економічну і фінансову політику є конфіденційним до схвалення радою директорів фонду, засідання якого мало б відбутися 20 березня. Та все сталося не так, як гадалося. Рада директорів Міжнародного валютного фонду в останній момент перенесла термін розгляду виділення Україні траншу. Києву поставлено завдання переглянути макропоказники країни у зв’язку з останніми подіями. Йдеться про транспортну блокаду окупованих районів Донбасу.

Окрім того, для проведення засідання ради директорів з українського питання Україна і МВФ мають підписати лист про наміри, а потім меморандум, у якому вказуються ключові «маячки» виконання програми реформ на найближчі місяці. Такими «маячками», очікується, стане проведення земельної та пенсійної реформ.

Зокрема, щодо останньої, в оприлюдненому депутатом документі зазначено таке: «Структурні проблеми на ринку праці (низький рівень сплати єдиного соціального внеску і недостатня частка платників ЄСВ), несприятливі демографічні умови, а також застарілі пенсійні правила підірвали стабільність пенсійної системи. Рівень пенсійних видатків є дуже високим, попри відносно низький розмір більшості індивідуальних пенсій, через непропорційне зростання кількості пенсіонерів стосовно активної робочої сили. Це призвело до того, що дефіцит Пенсійного фонду перевищив 140 млрд грн у 2016 р. (близько 6% ВВП), за відсутності змін цей дефіцит зростатиме й надалі». Для створення стабільної системи пенсійного забезпечення, стимулювання сплати пенсійних внесків працівниками та забезпечення адекватного рівня пенсій Верховна Рада, згідно з оприлюдненим документом, обіцяє до кінця квітня цього року ухвалити комплексну пенсійну реформу, що набере чинності з 1 січня 2018-го.

Що саме передбачає ця реформа

Якщо раніше МВФ обстоював доволі конкретні параметри – підвищення пенсійного віку до 63 років та робочого стажу до 25 років, то тепер формулювання менш конкретні і залишають Києву більше простору для маневрів. Зокрема, реформа передбачає новий набір варіантів виходу на пенсію з більш широким діапазоном пенсійного віку. У громадян буде вибір, щоб визначитися з моментом виходу на пенсію. Ці інструменти прив’яжуть до загального трудового стажу та пенсійних виплат. І це має стимулювати людей виходити на пенсію пізніше. У довгостроковій перспективі економія видатків становитиме не менше 3% ВВП, у тому числі за рахунок збільшення ефективного трудового стажу. За винятком окремих видів професій українці отримуватимуть пенсії, що будуть співвідноситися зі сплаченими ними сумами ЄСВ.

Якою ж зараз є максимальна пенсія в Україні та хто її отримує? Як порахувати, скільки ви отримуватиме після того, як вийдете на пенсію? На які пільги зможете розраховувати і чи маєте сплачувати податки? Як змінилося наповнення Пенсійного фонду після двократного підвищення мінімальної заробітної плати? На ці та інші питання, що хвилюють громадян, «Главком» зібрав відповіді.

Яким має бути стаж для виходу на пенсію?

Пенсія може призначатися за віком та за наявності страхового стажу не менше 15 років. Право на пенсію за віком мають: чоловіки – після досягнення 60 років і при стажі роботи не менше 25 років; жінки – після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 20 років.

На пільгових умовах мають право на пенсію за віком: працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, роботах з особливо шкідливими і важкими умовами праці за списком №1 після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 25 років у чоловіків (з них не менше 10 років на зазначених роботах) і не менше 20 років у жінок (з них не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах);

працівники, зайняті повний робочий день на інших роботах зі шкідливими і важкими умовами праці за списком №2 після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 30 років у чоловіків (з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах) і не менше 25 років у жінок (з них не менше 10 років на зазначених роботах);

трактористи-машиністи, зайняті у виробництві сільгосппродукції – чоловіки після досягнення 55 років і при загальному стажі роботи не менше 30 років (з них не менше 20 років на зазначений роботі);

жінки, які працюють трактористами-машиністами, машиністами будівельних, шляхових і вантажно-розвантажувальних машин, змонтованих на базі тракторів і екскаваторів, – після досягнення 55 років і при загальному стажі роботи не менше 25 років (з них не менше 15 років на зазначеній роботі);

жінки, які працюють доярками (операторами машинного доїння), свинарками після досягнення 55 років і при стажі зазначеної роботи не менше 20 років;

жінки, задіяні протягом сезону на вирощуванні, збиранні та післязбиральній обробці тютюну, – після досягнення 55 років і при стажі зазначеної роботи не менше 20 років;

робітниці текстильного виробництва, задіяні на верстатах і машинах, – за списком виробництв і професій ( 461-2016-п ), затверджуваним у порядку, що визначається Кабміном, – після досягнення 55 років і при стажі зазначеної роботи не менше 20 років;

жінки, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали п'ятьох і більше дітей, – незалежно від віку і трудового стажу, в порядку, що визначається Кабміном;

водії міського пасажирського транспорту і великовагових автомобілів, задіяних у технологічному процесі важких і шкідливих виробництв, після досягнення 55 років і при стажі роботи: для чоловіків – не менше 30 років, у тому числі на зазначеній роботі не менше 12 років 6 місяців; для жінок – не менше 25 років, у тому числі на зазначеній роботі не менше 10 років. Також жінки, що народили п'ятьох і більше дітей, і матері інвалідів з дитинства, які виховали їх до 8-річного віку, мають право на пенсію за віком після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 15 років із зарахуванням до стажу часу догляду за дітьми.

Куди звертатися для призначення пенсії за віком?

Для призначення пенсії за віком потрібно звертатися до територіального управління Пенсійного фонду за місцем проживання не раніше, ніж за місяць до настання пенсійного віку, але і не пізніше, ніж через три місяці. Тоді пенсію буде призначено з дня, наступного за настанням пенсійного віку, в іншому випадку – з дня звернення.

Для призначення пенсії подаються: паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, трудова книжка. Відомості про заробітну плату після 1 липня 2000 року є в базі персоніфікованого обліку ПФУ, довідки про заробітну плату до 1 липня 2000 подаються за бажанням пенсіонера. Також можуть знадобитися додаткові документи, наприклад документ про освіту на денному стаціонарі. Крім того, для жінок це можуть бути свідоцтво про шлюб і про народження дитини, для чоловіків – військовий квиток.

Як розраховується розмір пенсії?

Відповідно до закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», розмір пенсії за віком обчислюється за формулою П = Зп х Кс і перебуває в прямій залежності від тривалості страхового стажу та зарплати.

Складові цієї формули:

П – розмір пенсії, у гривнях.

розмір пенсії, у гривнях. Зп – заробітна плата (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсії.

заробітна плата (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсії. Кс – коефіцієнт страхового стажу, визначається відповідно до статті 25 закону.

Коефіцієнт страхового стажу, що застосовується для обчислення розміру пенсії, визначається із заокругленням до п'яти знаків після коми за формулою:

Кс = См х Вc 100% х 12

де:

Кс – коефіцієнт страхового стажу;

– коефіцієнт страхового стажу; См – сума місяців страхового стажу;

– сума місяців страхового стажу; Вс – визначена відповідно до закону величина оцінки одного року страхового стажу (у відсотках).

За період участі тільки в солідарній системі величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює 1,35%, а за період участі в солідарній і накопичувальній системах – 1,08%.

Однією зі складових у формулі для обчислення заробітної плати (Зп) є середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарних роки, що передують року звернення за призначенням пенсії. Таким чином, що менша тривалість страхового стажу та заробітна плата у особи, то менший розмір пенсії, обчислений відповідно до закону, і навпаки.

Які ще є види пенсій?

Пенсія за солідарною системою загальнообов’язкового державного пенсійного страхування поділяється на:

пенсію за віком;

пенсію за інвалідністю внаслідок загального захворювання;

пенсію у зв’язку із втратою годувальника;

пенсію за вислугою років.

Який мінімальний розмір пенсії?

Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 (до 1 жовтня 2011 року – 25), а у жінок – 30 (до 1 жовтня 2011 року – 20) років стажу встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму. З цього року він становить 1247 гривень. За наявності у чоловіків та жінок страхового стажу меншої тривалості пенсія за віком встановлюється в розмірі, пропорційному наявному страховому стажу, виходячи з мінімального розміру пенсії за віком. При цьому розмір пенсійної виплати не може бути меншим за 949 гривень.

У разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, підвищується і розмір пенсії (крім пенсіонерів, які працюють). Показник прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, визначений законом «Про державний бюджет України на 2017 рік» і становить: з 1 січня 2017 року – 1247 гривень; з 1 травня 2017 року – 1312 гривень; з 1 грудня 2017 року – 1373 гривні.

Який максимальний розмір пенсії?

У 2014 році максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. Тимчасово, по 31 грудня 2017 року, він не може перевищувати 10 740 гривень.

Пенсії, що призначалися раніше, до введення обмеження, можуть бути вищими. Зокрема, найвищу пенсію – у розмірі 58 764 гривень – отримує льотчик-випробувач, Герой України, чорнобилець.

Чим відрізняються пенсії суддів?

Обмеження не стосуються максимального розміру щомісячного довічного грошового утримання, що виплачується суддям у відставці відповідно до закону «Про судоустрій і статус суддів». Щомісячне довічне грошове утримання виплачується судді у відставці в розмірі 50% суддівської винагороди судді, який працює на відповідній посаді. За кожний повний рік роботи на посаді судді понад 20 років розмір щомісячного довічного грошового утримання збільшується на 2% грошового утримання судді.

Пенсія або щомісячне довічне грошове утримання судді виплачується незалежно від заробітку (прибутку), отримуваного суддею після виходу у відставку. Щомісячне довічне грошове утримання суддям виплачується органами ПФУ за рахунок бюджетних коштів.

Скільки людей сьогодні отримують спецпенсії?

У 2016 році чисельність пенсіонерів, яким пенсії призначені згідно зі спеціальними законами, становила 134 тисячі осіб.

Фінансування та виплата таких пенсій здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. Так, у 2016 році на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, було виділено 51,3 млрд гривень. У 2015 році ця сума дорівнювала 54,8 млрд гривень, у 2014-му – 51 млрд гривень.

Чи буде цього року «осучаснено» пенсії?

Передбачено щорічні перерахунки пенсій через збільшення показника середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески, на коефіцієнт, що відповідає не менш як 20% показника зростання цієї зарплати порівняно з попереднім роком. Розмір та порядок такого підвищення пенсії визначаються у межах бюджету Пенсійного фонду за рішенням Кабміну. У разі прийняття урядом такого рішення ПФУ здійснить перерахунок.

Коли саме здійснюється виплата пенсій?

Виплата пенсій здійснюється не пізніше 25-го числа місяця, за який виплачується пенсія, лише в грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України або перераховується на визначений пенсіонером банківський рахунок.

Якою є загальна кількість пенсіонерів в Україні?

Станом на 1.01.2017 на обліку в органах ПФУ перебуває 11 938 838 пенсіонерів.

Скільки пенсіонерів мають пільги в пенсійному забезпеченні? Які?

1,1 мільйона пенсіонерів отримують пенсії на умовах, відмінних від загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Зазначеним особам пенсії призначені згідно з законами «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», «Про Кабінет міністрів України» та ін.

Також чинним законодавством передбачено, що пільги щодо більш раннього виходу на пенсію мають працівники, задіяні повний робочий день на певних роботах (переважно з особливо шкідливими та важкими умовами праці) у деяких галузях, матері інвалідів з дитинства та жінки, що працюють у сільськогосподарському виробництві і виховали п’ятьох і більше дітей, деякі категорії артистів театрів, працівники освіти, охорони здоров’я, соцзабезпечення, спортсмени. Дострокові пенсії призначаються потерпілим та учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Цими пільгами скористалося 2,2 мільйона осіб. Пільги щодо обчислення страхового стажу було надано 790 тисячам осіб. Крім того, 10 мільйонам пенсіонерів до пенсій встановлено надбавки, підвищення, доплати, додаткову пенсію та державну соцдопомогу на догляд, адресну допомогу тощо.

Яким є пенсійне навантаження на одну працюючу людину в Україні?

На загальнообов’язкове державне пенсійне страхування спрямовуються кошти, які надходять від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. На сьогодні співвідношення застрахованих осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соцтрахуванню, до пенсіонерів становить 10 до 9.

Скільки людей офіційно отримують мінімальну заробітну плату?

За даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соцстрахування, кількість найманих працівників, що отримують заробітну плату на рівні або менше мінімальної в умовах відпрацьованого повного місяця, повного робочого часу становила:

за грудень 2013 року – 1422,9 тисячі осіб;

за грудень 2014 року – 1097,8 тисячі осіб;

за грудень 2015 року – 758,1 тисячі осіб;

за грудень 2016 року – 792,5 тисячі осіб;

за січень 2017 року – 2134,6 тисячі осіб.

Скільки пенсіонерів-переселенців з Криму та Донбасу отримують виплати?

За оперативними даними, станом на 23.02.2017 за переведенням пенсійних виплат з непідконтрольних територій до органів Пенсійного фонду звернулося 1,14 млн осіб (чисельність визначена наростаючим підсумком).

Який обсяг грошей виплачується переселенцям?

У період з серпня 2014 року по січень 2017 року включно пенсіонерам, які проживали на непідконтрольній території, виплачено 46,9 мільярда гривень, у тому числі у 2016 році – 11,5 мільярда гривень, у січні-лютому 2017 року – 2,2 мільярда гривень.

Як змінилося наповнення Пенсійного фонду після підвищення мінімальної зарплати?

Як повідомили «Главкому» в Пенсійному фонді, фактичні надходження власних коштів до ПФУ за січень-лютий 2017 року становили 21,3 млрд грн, що на 2,9 млрд грн, або на 15,6%, більше, ніж за відповідний період минулого року.

Яким сьогодні є дефіцит Пенсійного фонду?

Згідно із затвердженим бюджетом ПФУ на 2017 рік, дефіцит становить 71,7 млрд грн.