Міст у Кременчуці планують будувати за позичені китайські гроші
- Сьогодні, 11:46
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Віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів каже, що уряд планує залучити 300 млн доларів кредиту від «Ексімбанку» Китаю
Китай надасть Україні кредит в 300 млн доларів для будівництва мосту в Кременчуці. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів, передає Еспрессо.TV.
«Через китайську компанію «Китайські дороги і мости» ми плануємо залучити 300 млн доларів кредиту від «Ексімбанку» Китаю для будівництва моста в Кременчуці», - розповів Кубів.
Чиновник також повідомив, що держкомпанія «Китайська залізниця» розглядає можливість інвестування в модернізацію і виробництво електричних локомотивів на виробничих площах ПАТ «Укрзалізниці».
Як повідомлялося, Китайська Народна Республіка зацікавлена у створенні зони вільної торгівлі та встановленні безвізового режиму з Україною.