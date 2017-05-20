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    Міст у Кременчуці планують будувати за позичені китайські гроші

    • Сьогодні, 11:46
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    Діючий міст у Кременчуці через Дніпро
    Діючий міст у Кременчуці через Дніпро

    Віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів каже, що уряд планує залучити 300 млн доларів кредиту від «Ексімбанку» Китаю

    Китай надасть Україні кредит в 300 млн доларів для будівництва мосту в Кременчуці. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів, передає Еспрессо.TV.

    «Через китайську компанію «Китайські дороги і мости» ми плануємо залучити 300 млн доларів кредиту від «Ексімбанку» Китаю для будівництва моста в Кременчуці», - розповів Кубів.

    Чиновник також повідомив, що держкомпанія «Китайська залізниця» розглядає можливість інвестування в модернізацію і виробництво електричних локомотивів на виробничих площах ПАТ «Укрзалізниці».

    Як повідомлялося, Китайська Народна Республіка зацікавлена у створенні зони вільної торгівлі та встановленні безвізового режиму з Україною.

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