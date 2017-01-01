Мітинг у Москві показали з висоти пташиного польоту: вражаючі фото

Москвичі вийшли на вулицю на захист своїх п'ятиповерхівок

За різними даними мітинг в Москві відвідали близько 17 тисяч осіб

На проспекті Сахарова у Москві пройшов велелюдний мітинг проти програми міської влади зі знесення п'ятиповерхівок.

Ефектні фото з мітингу в Facebook опублікував блогер Георгій Малець.

За різними даними мітинг відвідали близько 17 тисяч осіб. Переважно на мітинг прийшли власники квартир, незадоволених програмою знесення і законопроектом про реновації.

Мітинг проти програми реновації в Москві почався в неділю, 14 травня, на проспекті Академіка Сахарова. Промовці під час акції закликали виступити «проти дій будівельного лобі», а також відправити у відставку мера столиці Сергія Собяніна.