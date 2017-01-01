Мітинг у Москві показали з висоти пташиного польоту: вражаючі фото
- Сьогодні, 06:29
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Розсилка
Москвичі вийшли на вулицю на захист своїх п'ятиповерхівок
За різними даними мітинг в Москві відвідали близько 17 тисяч осіб
На проспекті Сахарова у Москві пройшов велелюдний мітинг проти програми міської влади зі знесення п'ятиповерхівок.
Ефектні фото з мітингу в Facebook опублікував блогер Георгій Малець.
За різними даними мітинг відвідали близько 17 тисяч осіб. Переважно на мітинг прийшли власники квартир, незадоволених програмою знесення і законопроектом про реновації.
Мітинг проти програми реновації в Москві почався в неділю, 14 травня, на проспекті Академіка Сахарова. Промовці під час акції закликали виступити «проти дій будівельного лобі», а також відправити у відставку мера столиці Сергія Собяніна.