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    Москвичі вийшли на вулицю на захист своїх п'ятиповерхівок

    • Сьогодні, 16:29
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    Акція протесту проти зносу багатоповерхівок
    Фото: REUTERS
    Акція протесту проти зносу багатоповерхівок

    На акцію протесту прийшли близько 20 тисяч людей

    У мітингу проти знесення п'ятиповерхівок в Москві взяли участь майже 20 тисяч осіб. Про це повідомляє об'єднання «Білий лічильник».

    Згідно з оприлюдненими раніше даними МВС, у мітингу взяли участь п'ять тисяч людей. Організатори заявили про те, що на акцію прийшли 30 тисяч людей.

    Мітинг проти програми реновації в Москві почався в неділю, 14 травня, на проспекті Академіка Сахарова. Промовці під час акції закликали виступити «проти дій будівельного лобі», а також відправити у відставку мера столиці Сергія Собяніна.

    Організатори мітингу зі сцени також заявляли про те, що з боку Мясницької вулиці почалися затримання, проте подробиць не повідомляли. Крім того, співробітники поліції вивели з мітингу політика Олексія Навального з сім'єю.

    Джерело: Дождь

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