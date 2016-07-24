Москвичі вийшли на вулицю на захист своїх п'ятиповерхівок

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Фото: REUTERS Акція протесту проти зносу багатоповерхівок

На акцію протесту прийшли близько 20 тисяч людей

У мітингу проти знесення п'ятиповерхівок в Москві взяли участь майже 20 тисяч осіб. Про це повідомляє об'єднання «Білий лічильник».

Згідно з оприлюдненими раніше даними МВС, у мітингу взяли участь п'ять тисяч людей. Організатори заявили про те, що на акцію прийшли 30 тисяч людей.

Мітинг проти програми реновації в Москві почався в неділю, 14 травня, на проспекті Академіка Сахарова. Промовці під час акції закликали виступити «проти дій будівельного лобі», а також відправити у відставку мера столиці Сергія Собяніна.

Організатори мітингу зі сцени також заявляли про те, що з боку Мясницької вулиці почалися затримання, проте подробиць не повідомляли. Крім того, співробітники поліції вивели з мітингу політика Олексія Навального з сім'єю.

К 15:45, когда разобрали оставшиеся рамки, через них зашли еще 370 человек.

Таким образом через митинг прошли 20,2 тыс. чел.#нетреновации pic.twitter.com/4mX6gRLV3Y — #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) May 14, 2017

Джерело: Дождь