Mitsubishi готова до будівництва заводу в Україні

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Mitsubishi Motors

Про це заявив глава японської компанії Осаму Масуко

Зі зростанням українського ринку і збільшенням попиту на машини бренду Mitsubishi Motors може побудувати в Україні автоскладальне підприємство.

Про це заявив глава японської компанії Осаму Масуко під час візиту в нашу країну для передачі першої партії гібридних кросоверів Mitsubishi Outlander PHEV Національній поліції України, повідомляє autonews.

Також Осаму Масуко анонсував прем'єру нового спортивного кросовера Eclipse Cross в Україні. Очікується, що машина на український ринок вийде на початку наступного 2018 року.

Нагадаємо, на початку травня в Україну прибула перша партія гібридних автомобілів Mitsubishi для потреб поліції.

Нагадаємо, 16 грудня 2016 року Нацполіція уклала договір про закупівлю 635 гібридних автомобілів Mitsubishi Outlander PHEV на суму 959,441 млн гривень у корпорації «Mitsubishi Motors в Україні».

Як раніше повідомляв «Главком», правоохоронці часто розбивають патрульні автомобілі. Зокрема активісти виклали фото авто після ДТП.