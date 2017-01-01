Міжнародні правозахисники збирають гроші на евакуацію чеченських геїв



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Швеції за тиждень вдалося зібрати близько 50 000 євро

Фінські і шведські правозахисні організації почали збір коштів на допомогу чеченцям, які піддаються переслідуванням через сексуальну орієнтацію.

Про це повідомляє «Новая газета» з посиланням на видання Yle.



Відзначається, що в Швеції за тиждень вдалося зібрати близько 50 000 євро. У Фінляндії збором пожертвувань займається організація SETA.

«Російські організації стали евакуювати чеченських геїв. Ситуація настільки серйозна, що у них немає іншої можливості. Вони намагаються оплачувати всі витрати на подорож, розміщення і харчування цих людей. Ми запитали, чи можемо ми надати їм допомогу, наприклад, шляхом збору коштів. Вони відповіли ствердно», – сказала генеральний секретар SETA Кертту Тарьямо.

Відзначається, що гроші будуть спрямовані в Чечню через дружні російські ЛГБТ-організації.

Як саме російські правозахисники допомагають евакуювати чеченських геїв, в SETA не знають.

«Вони не можуть розголошувати подробиць, щоб не наразити на небезпеку людей і без того беззахисних», – додала Тарьямо.

«Новая газета» напередодні повідомила про те, що в Чечні за підозрою в гомосексуальності затримали понад 100 людей. Деяких із них начебто були вбито. Ця інформація підтверджена великою кількістю джерел, повідомила «Эхо Москвы» директор проекту по Північному Кавказу Міжнародної кризової групи Катерина Сокирянська.

«Нова газета» готує заяву в СКР і Генеральну прокуратуру, а також в адміністрацію президента Російської Федерації. Видання має намір надати слідству персональні дані убитих і зажадати порушення кримінальної справи.

Правозахисники з Чечні не можуть підтвердити інформацію про масові затримання геїв в республіці. Чеченська активістка Хеда Саратова, не знає, звідки такі відомості у «Нової газети». Саратова підкреслила, що в регіоні розголос таких ситуацій практично неможливий.

Ця новина викликала на Кавказі масові протести, в тому числі і мітинги проти ЛГБТ-спільноти. Російська ЛГБТ-мережа створила «гарячу лінію» для жителів регіону, які перебувають під загрозою. «Якщо ви відчуваєте небезпеку, вам загрожують, негайно зв'яжіться з нами за адресою kavkaz@lgbtnet.org», - йдеться у зверненні активістів.