«Орли Кадирова» масово затримують в Чечні чоловіків, яких підозрюють у гомосексуальності

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РБК

Близько сотні затриманих, кілька убитих

У Чечні відбувається справжній терор, який місцева влада розгорнули щодо гомосексуалів. Про це пише «Нова газета».

Інформація підтверджена великою кількістю джерел, повідомила «Эхо Москвы» директор проекту по Північному Кавказу Міжнародної кризової групи Катерина Сокирянська.

«Нова газета» готує заяву в СКР і Генеральну прокуратуру, а також в адміністрацію президента Російської Федерації. Видання має намір надати слідству персональні дані убитих і зажадати порушення кримінальної справи.

Правозахисники з Чечні не можуть підтвердити інформацію про масові затримання геїв в республіці. Чеченська активістка Хеда Саратова, не знає, звідки такі відомості у «Нової газети». Саратова підкреслила, що в регіоні розголос таких ситуацій практично неможлива.

Ця новина викликала на Кавказі масові протести, в тому числі і мітинги проти ЛГБТ-спільноти. Російська ЛГБТ-мережа створила «гарячу лінію» для жителів регіону, які перебувають під загрозою. "«Якщо ви відчуваєте небезпеку, вам загрожують, негайно зв'яжіться з нами за адресою kavkaz@lgbtnet.org», - йдеться у зверненні активістів.