Міжнародні ЗМІ розказали, як росіяни збирають гроші на війну з Україною

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Журналісти знайшли понад 10 груп у соцмережах, де росіяни збирають кошти на війну з Україною

Російські активісти збирають гроші, щоб оплатити війну в Україні, пишуть журналісти американської газети New York Times Джо Бекер і Стівен Лі Майєрс. Хоча групи активістів називають свої місії гуманітарними, більшість з них відверто підтримують бойові дії і допомагають технікою сепаратистам у Донецьку і Луганську. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«New York Times оглянув сайти цих груп, їх оновлення в соціальних мережах та інші ресурси і знайшов понад 10 груп у Росії, які збирають гроші на допомогу сепаратистам», – пишуть журналісти.

Гроші збираються за допомогою державних банків Росії, а також приватної системи терміналів компанії QIWI, яку пов'язують з Visa. Хоча більшість пожертвувань надходять з Росії, журналісти пишуть, що деякі кошти приходять через американські і європейські фінансові інститути, в тому числі Western Union і PayPal. У зв'язку із західними санкціями, цим компаніям заборонено вести бізнес з людьми або групами, яких внесено в чорний список.

Колись прес-секретаря PayPal Сару Фрюе запитали про рахунки, за допомогою яких збиралися гроші для сепаратистів, вона сказала, що жоден з рахунків не є дійсним, і відмовилася від подальших роз'яснень.

«Невідомо, скільки грошей зібрала ця мережа пожертвувань, хоча групи, які знайшов New York Times, заявляють, що вони отримали мільйони доларів», – пишуть журналісти.

Хоча QIWI і закрила деякі рахунки, прихильники сепаратистів на Донбасі знаходять інші шляхи для отримання пожертвувань. Група «Бетмен» 20 квітня написала на своїй сторінці в соцмережі, що всі її рахунки, крім одного в російському Сбербанку, були заблоковані. Однак 18 травня група опублікувала новий QIWI-рахунок і заклик: «Донбас потребує вашої допомоги», – пишуть журналісти.