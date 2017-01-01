Міжнародний суд у Гаазі розглядає позов України проти Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото УНІАН

Очікується, що рішення Міжнародного суду ООН у Гаазі про зобов'язання Росії з припинення протиправних дій проти населення Донбасу та Криму може бути прийнято через 1-2 місяці

У Гаазі триває судове засідання Міжнародного суду ООН за позовом України до Російської Федерації про порушення міжнародних Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Трансляція є в доступі на сайті суду.

Очікується, що рішення Міжнародного суду ООН у Гаазі про зобов'язання Росії з припинення протиправних дій проти населення Донбасу та Криму може бути прийнято через 1-2 місяці. При цьому в повідомленні МЗС України зазначається, що рішення можуть ухвалити вже протягом декількох тижнів. Як зазначають у Міністерстві закордонних справ України, запобіжні заходи для РФ дозволять Суду попередити погіршення ситуації та захистити цивільне населення протягом часу, необхідного для розгляду справи.

При цьому розгляд позову по суті продовжиться незалежно від рішення суду за запитом про вжиття заходів, зазначили в МЗС.

16 січня Міністерство закордонних справ України подало позов з приводу порушення Росією Конвенції ООН з протидії фінансуванню тероризму та Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації в Міжнародний суд ООН у Гаазі. Україна вимагає від РФ припинення фінансування незаконних збройних формувань на Донбасі і відновити діяльність Меджлісу в окупованому Криму.

Пізніше у відомстві зазначили, що Україна буде доповнювати позов у Міжнародний суд ООН проти РФ новими фактами порушень прав людини.