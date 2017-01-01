Монетизація субсидій відбудеться до 1 вересня – Розенко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віце-прем’єр-міністр Павло Розенко

За оцінкою уряду, таке право може отримати приблизно від 1,2 млн до 1,4 млн українських родин

Вже до вересня громадяни, які зекономили і у них залишився залишок субсидії, отримають ці гроші. За попередніми розрахунками, це близько 1,2–1,4 млн українських родин. Про це повідомив журналістам віце-прем’єр-міністр Павло Розенко.

«По монетизації до 1 червня надавачі послуг громадянам мають надати управлінню соцзахисту перелік осіб, які отримують субсидію і мають економію. До 1 липня управління соцзахисту, місцеві адміністрації мають повідомити людям про те, що в них є економія і до 1 вересня людина має подати відповідну заяву до управління соцзахисту, де вказати або банківський рахунок, або відділення пошти, куди мають переказати кошти, і до 1 вересня має бути перераховано кошти цим людям», – розповів Розенко.

Він повідомив, що, за оцінкою уряду, таке право може отримати приблизно від 1,2 млн до 1,4 млн українських родин.

Раніше Розенко розповів, що отримати субсидії буде складніше через їхню монетизацію.

Про те, як отримати допомогу від держави на сплату комунальних послуг, ви можете дізнатися зі статті «Главкома» «Як отримати житлову субсидію у 2017 році».