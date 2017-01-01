Мосійчук пояснив, із чим пов’язані обшуки у його помічника

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Фото УНІАН Ігор Мосійчук

Нардеп каже, що справжня причина – особиста неприязнь заступника Луценка

Народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук у коментарі «Главкому» розповів, із чим пов’язані обшуки у його помічника та адвоката Андрія Мамалиги – його «звинувачують нібито в причетності до якоїсь оборудки».

«Хоча, наскільки мені відомо, він комерційними справами на займається. Зараз я спробую зайти до нього, щоб запобігти виламуванню дверей», – зазначив він.

Мосійчук також уточнив, що вже ознайомився з рішенням суду. «Рішення суду виписане суддею Цокал (Лариса Іванівна Цокал, суддя Печерського суду. – Ред.)», – додав він.

За словами нардепа, нині помічник перебуває у себе вдома. «Це його домашня адреса», – сказав парламентар. «Сам Мамалига стверджує: обшук повязаний з особистою неприязню з боку заступника генерального прокурора Столярчука (Юрій Столярчук. – Ред.). Наскільки це відповідає дійсності – будемо з’ясовувати. Ця неприязнь повязана з моєю справою, яку програла Генпрокуратура, в якій Мамалига мене захищав, а також зі справами Краснова, Лихоліта, сотень добровольців, яких захищав і захищає Мамалига», – зазначив він.

«Я зараз буду з ним спілкуватись, поки що не можу дати об’єктивну картину. Поки що я поспілкувався лише з представниками ГПУ і СБУ. Наскільки мені відомо, Столярчук чи очолює, чи входить у слідчу групу, яка розслідує справу, у якій зараз відбуваються обшуки. Хоча от поруч працівник прокуратури – він заперечує», – розповів нардеп.

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності та арешт народного депутата Ігоря Мосійчука. Перед цим тодішній генпрокурор Віктор Шокін продемонстрував у залі парламенту відео, на якому Мосійчук нібито вимагає хабарі за різні «послуги». Так, на одному з епізодів відео Мосійчук обіцяє іншій особі сприяння у видобутку на кар'єрі та називає суму у розмірі 100 тисяч гривень. Мосійчук стверджує, що відеозапис є змонтованим і неправдивим. 10 травня Верховний суд України визнав незаконним зняття Верховною Радою недоторканності із народного депутата Ігоря Мосійчука.

Як відомо, Станіслав Краснов – керівник Цивільного корпусу «Азов-Крим» і один з організаторів блокади Криму. У березні СБУ оголосила, що Краснов був агентом російської ФСБ і готував теракти в Україні. А його дівчині Оксані інкримінували незаконне носіння, зберігання і передачу вибухових речовин та пристроїв за попередньою домовленістю з групою осіб.

Як повідомлялось, Валентин Лихоліт (на момент затримання проходив службу у 72-й бригаді, «Айдар») звинувачувався у скоєнні злочинів за шістьма статтями Кримінального кодексу, зокрема бандитизм і розбій. Суд над Лихолітом відбувся на початку червня. Після оголошення судом рішення щодо запобіжного заходу прихильники Лихоліта, серед яких і низка депутатів Верховної Ради, заблокували його виведення із зали суду.

28 грудня 2015 року у столиці було застрелено співмешканця судді Цокол. На той момент вона вела справу Ігоря Мосійчука та лідера «Укропу» Геннадія Корбана.