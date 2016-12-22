У нардепа Мосійчука силовики проводять обшуки. ГПУ запевняє, що не через політику

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Ігор Мосійчук

ГПУ та СБУ наполягає на проведенні обшуку вдома у помічника і адвоката Мосійчука

Працівники ГПУ і СБУ сьогодні прийшли обшукувати громадську приймальню нардепа Ігоря Мосійчука у Василькові. Про це стало відомо від самого нардепа. При цьому прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган запевняє, що обшуки не мають стосунку до політичної діяльності Мосійчука.

«Обшуки, які зараз проводяться Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України, не мають жодного стосунку до політичної діяльності народного депутата І. Мосійчука. Всі деталі – пізніше», – написала вона у Facebook.

Сам Мосійчук повідомив, що силовики, які прийшли обшукувати його громадську приймальню у Василькові, переконавшись, що це справді приймальня народного депутата, вибачилися і пішли.

«Водночас ГПУ та СБУ наполягають на проведенні обшуку вдома у мого помічника і адвоката, відомого правозахисника Андрія Мамалиги в Києві, за адресою вул. Княжий Затон, 16-А», – повідомив Мосійчук у Facebook.

Він уточнив, що виїжджає на місце обшуку.