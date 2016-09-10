Москаль: Львівські лісгоспи експортували деревину під виглядом дров російським фірмам

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Геннадій Москаль

Варто лише звернутися із запитом до прокурора Львівської області: десь на 40 вагонів судом накладено арешти, понад 70 вагонів вилучено як речові докази - Москаль

Найбільше відправляли ліс за кордон російським фірмам під виглядом паливних дров державні лісові підприємства Львівської області. Про це під час інтерв’ю «Главкому» повідомив голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль.

За словами Москаля, Росія намагалася обійти накладені на неї санкції і вивозила ліс за допомогою львівських лісгоспів. «Ліс вивозився російським фірмам в Австрії, наприклад. Так Росія намагалася обійти накладені на неї санкції. Але за минулий рік через Закарпаття не пройшли ці вагони з лісом. Ми заборонили вивозити ліс під виглядом дров. Найбільше відправляли ліс за кордон російським фірмам під виглядом паливних дров державні лісові підприємства Львівської області. Варто лише звернутися із запитом до прокурора Львівської області, там купу справ проти Державного агентства (лісових ресурсів. – «Главком») за це порушено, десь на 40 вагонів судом накладено арешти, понад 70 вагонів вилучено як речові докази», - зазначив Москаль.

Затримка лісу на кордоні, ініційована керівництвом Закарпаття, викликала протест Державного агентства лісових ресурсів. «Державне агентство лісових ресурсів подало на нас 39 позовів за те, що ми затримали ліс на кордоні. За той рік пані Христина Юшкевич (голова агентства. – «Главком») нічого не виграла. Але у мене лише два юристи і немає часу бігати по всіх судах. Я, взагалі, вперше бачу, щоб держава судилася з державою. Державне агентство лісових ресурсів судиться з державною обласною адміністрацією», - додав Москаль.

За словами очільника області, ліс, який затримали, призначався тільки для опалення, тому всі підстави для його затримання були.« П'ять професорів підписалося під тим, що паливні дрова можуть бути використані тільки для печі, каміна, мангала чи барбекю. Не для промисловості. А те все ж ішло на целюлозно-паперову промисловість. Та це вже інша вартість – і за перевезення, і так далі», - розповів Москаль.

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