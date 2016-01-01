Московський суд визнав Революцію гідності «державним переворотом»

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Одним з важливих чинників зміни влади в Україні російський суд визнав участь в цьому процесі збройних націоналістичних організацій

Дорогомилівський суд Москви задовольнив позов колишнього народного депутата України від Партії регіонів Володимира Олійника про визнання зміни влади в Україні в 2014 році державним переворотом.

«Дана обставина знайшла переконливе підтвердження в численних доказах, які зібрані судом. Ці факти відображають кричущі порушення закону на Україні, що призвели до державного перевороту», - йдеться в тексті судового рішення.

Суд окремо наголосив, що обов'язок російської правової системи дати оцінку подіям, що сталися в Україні. «Між російським і українським народами склалися унікальні відносини, тому російський суд зобов'язаний дати правову оцінку подіям, що сталися в Україні», - сказала суддя.

Одним з важливих чинників зміни влади в Україні російський суд визнав участь в цьому процесі збройних націоналістичних організацій. «На Україні діють екстремістські угруповання, які є частиною влади і переслідують людей за принципом соціальної та ідеологічної ненависті», - йдеться в тексті судового акта.

Як відомо, російська влада неодноразово називали масові протести в Україні, що привели до втечі Януковича в Росію, «переворотом». При цьому Москва офіційно визнала легітимність виборів, проведених в Україні в травні 2014 року, переможцем яких став Петро Порошенко.

Влада України оголосила Віктору Януковичу підозру в державній зраді.

Янукович підтримав позов Олійника про визнання подій 2014 року в Україні «державним переворотом».

Джерело: ТАСС