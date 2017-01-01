МВФ виділив Україні $1 мільярд (оновлено)

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Порошенко наголосив, що транш Міжнародного валютного фонду у розмірі 1 млрд дол. значно посилить золотовалютні резерви країни

Рада директорів МВФ ухвалила рішення про виділення Україні одного мільярда доларів.

Про це у своєму мікроблозі Twitter повідомив президент України Петро Порошенко.

«Рада директорів МВФ ухвалила рішення про виділення Україні одного мільярда доларів. Це чергове визнання українських реформ», - повідомив Порошенко.

Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду(МВФ) сьогодні завершила третій перегляд економічної програми України в рамках механізму розширеного фінансування (EFF). Завершення цього перегляду дозволяє виділити 734,05 млн. СПЗ (близько 1 млрд. доларів США), що збільшить загальну суму здійснених виплат за механізмом розширеного фінансування до 6,178.26 млн. СПЗ (близько 8,38 млрд. доларів США). Сьогодні Рада директорів також завершила консультації 2016 року з Україною відповідно до Статті IV. Відповідний прес-реліз буде випущений окремо. Чотирирічна програма розширеного фінансування з Україною на суму 12,348 млрд. Про це повідомила прес-служба представництва МВФ в Україні.

СПЗ (близько 17,5 млрд. доларів США на час схвалення програми) була затверджена 11 березня 2015 року з метою підтримки економічної програми уряду, спрямованої на відновлення економіки, зовнішньої стійкості, зміцнення державних фінансів, підтримку фінансової стабільності та економічного зростання шляхом просування структурних та управлінських реформ з одночасним захистом найбільш вразливих груп населення.

Після обговорення Ради директорів пан Девід Ліптон, перший заступник директора-розпорядника і виконуючий обов'язки голови, сказав: «Українська економіка демонструє приємні ознаки відновлення. Зростання відновлюється, темпи інфляції зменшилися, а міжнародні резерви подвоїлися. Цей поступ багато в чому завдячує рішучим діям влади, в тому числі проведенню виваженої макроекономічної політики. Недавня стабілізація забезпечує багатообіцяючу основу для подальшого зростання».

Також Девід Ліптон зазначив , що «для досягнення швидшого і стійкішого зростання, що є важливим для підвищення доходів і що дозволило б Україні наздогнати своїх сусідів по регіону, необхідне прискорене впровадження структурних реформ для поліпшення бізнес-середовища та залучення інвестицій. Початком має стати приватизація і розвиток ринку земель сільськогосподарського призначення. Боротьба з корупцією має бути рішучішою, оскільки, навіть зі створенням нових інститутів по боротьбі з корупцією, конкретні результати поки що не досягнуті».

Після цього перший заступник директора-розпорядника і виконуючий обов'язки голови додав, що все ж таки державний борг України залишається на високому рівні:

«Попри значне коригування фіскальної політики, державний борг залишається на високому рівні. Посилюється невідкладність структурних фінансових реформ для забезпечення середньострокової стійкості – на тлі тиску щодо підняття зарплат і пенсій. Україна не може більше дозволити собі відкладати комплексну пенсійну реформу, яка передбачала б, зокрема, і підвищення ефективного пенсійного віку. Окрім того, необхідні постійні зусилля щодо поліпшення адміністрування доходів і просування реформи системи державного управління», - йдеться у повідомленні.

«Національний банк України(НБУ) вміло управляє грошово-кредитною політикою протягом дуже складного періоду. Збереження незалежності НБУ матиме важливе значення, так само як і продовження впровадження грошово-кредитної політики, що, як і раніше, зосереджена на стримуванні інфляції і відновленні міжнародних резервів в рамках режиму гнучкого валютного курсу. Це також створить передумови для поступового послаблення адміністративних заходів, що залишилися», - прокоментував Ліптон.

Щодо прогресу, який був досягнутий Україною в банківській системі Девід Ліптон зазначив: «Вражаючий прогрес був досягнутий у відновленні банківської системи, але необхідно продовжувати зусилля по відновленню стійкості банків і посиленню їхньої здатності підтримувати зростання. Недавня націоналізація найбільшого банку України стала важливим кроком для забезпечення фінансової стабільності, але тепер вона повинна бути підтримана зусиллями щодо забезпечення погашення кредитів з метою мінімізації витрат для платників податків. Рекапіталізація інших банків і скорочення обсягів кредитування пов'язаних осіб повинні бути завершені».

«Міжнародні партнери України надали суттєву фінансову і технічну підтримку зусиллям влади по зміцненню економіки, і їхня допомога залишається важливим фактором успіху програми. Доброчесні зусилля, спрямовані на вирішення проблем зовнішнього боргу, повинні продовжуватися», - наголосив він.

Відкрита в березні 2015 р. чотирирічна програма EFF загальним обсягом близько 17,11 млрд дол. з першим траншем у 5 млрд дол. передбачала щоквартальний перегляд програми, виділення в 2015 р. ще трьох траншів по 1,63 млрд дол. і зменшення квартальних траншей у 2016-2018 роках до 0,61 млрд дол.

Раніше Петро Порошенко наголосив, що транш Міжнародного валютного фонду у розмірі 1 млрд дол. значно посилить золотовалютні резерви країни.

Розгляд українського питання був запланований ще на 20 березня. Але перед цим днем з’ясувалося, що цей пункт зник із порядку денного.

Також напередодні Україна попросила МВФ переглянути графік траншів.

Влада України вже робила аналогічний запит, під час другого перегляду програми.

«У зв'язку із затримкою в завершенні цього перегляду і реалізації деяких передбачених програмою заходів, зокрема пенсійної реформи, влада України запросила скорочення кількості переглядів до 11 і зміни графіка надходження кредитних траншів з урахуванням подальшого прогресу в реформах і вимог для дотримання платіжного балансу», – повідомляється в матеріалах МВФ за підсумками другого перегляду.



