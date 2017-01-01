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    Україна просить МВФ переглянути графік траншів

    • Сьогодні, 13:47
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    МВФ
    МВФ

    Крім цього, Україна запросила переглянути фінансові гарантії за програмою

    Україна попросила у Міжнародного валютного фонду (МВФ) зміни графіка подальших переглядів програми розширеного фінансування EFF і, відповідно, надходження наступних траншів.

    Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

    Відповідний запит міститься в порядку денному зборів директорів на 3 квітня. Крім цього, Україна запросила переглянути фінансові гарантії за програмою.

    Влада України вже робила аналогічний запит, під час другого перегляду програми.

    «У зв'язку із затримкою в завершенні цього перегляду і реалізації деяких передбачених програмою заходів, зокрема пенсійної реформи, влада України запросили скорочення кількості переглядів до 11 і зміни графіка надходження кредитних траншів з урахуванням подальшого прогресу в реформах і вимог для дотримання платіжного балансу», - повідомляється матеріалах МВФ за підсумками другого перегляду.

    Як уже повідомлялося, МВФ розгляне питання щодо надання Україні траншу близько $1 млрд 3 квітня.

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