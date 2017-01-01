Україна просить МВФ переглянути графік траншів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

МВФ

Крім цього, Україна запросила переглянути фінансові гарантії за програмою

Україна попросила у Міжнародного валютного фонду (МВФ) зміни графіка подальших переглядів програми розширеного фінансування EFF і, відповідно, надходження наступних траншів.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Відповідний запит міститься в порядку денному зборів директорів на 3 квітня. Крім цього, Україна запросила переглянути фінансові гарантії за програмою.

Влада України вже робила аналогічний запит, під час другого перегляду програми.

«У зв'язку із затримкою в завершенні цього перегляду і реалізації деяких передбачених програмою заходів, зокрема пенсійної реформи, влада України запросили скорочення кількості переглядів до 11 і зміни графіка надходження кредитних траншів з урахуванням подальшого прогресу в реформах і вимог для дотримання платіжного балансу», - повідомляється матеріалах МВФ за підсумками другого перегляду.

Як уже повідомлялося, МВФ розгляне питання щодо надання Україні траншу близько $1 млрд 3 квітня.