МВФ задоволений переговорами про новий транш для України, - Лагард



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард

Лагард заявила, що МВФ залишилося врегулювати кілька питань з українською владою

Міжнародний валютний фонд задоволений ходом переговорів з українською стороною про черговий транш.

Про це повідомила директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард в інтерв'ю Reuters.

«Я впевнена, що переговори йдуть у правильному напрямку, і ряд ключових питань вже врегульовано», — зазначила Лагард.

Водночас, вона утрималася від оцінки термінів завершення переговорів.

Лагард також додала, що МВФ залишилося врегулювати кілька питань з українською владою.

26 січня спікер МВФ повідомив, що фонд ухвалить рішення про виділення Україні $1 млрд у найближчі тижні.