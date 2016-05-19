МВФ задоволений переговорами про новий транш для України, - Лагард
- Сьогодні, 21:46
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Директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард
Лагард заявила, що МВФ залишилося врегулювати кілька питань з українською владоюМіжнародний валютний фонд задоволений ходом переговорів з українською стороною про черговий транш.
Про це повідомила директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард в інтерв'ю Reuters.
«Я впевнена, що переговори йдуть у правильному напрямку, і ряд ключових питань вже врегульовано», — зазначила Лагард.
Водночас, вона утрималася від оцінки термінів завершення переговорів.
Лагард також додала, що МВФ залишилося врегулювати кілька питань з українською владою.
26 січня спікер МВФ повідомив, що фонд ухвалить рішення про виділення Україні $1 млрд у найближчі тижні.
Джерело: Reuters