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    МВФ задоволений переговорами про новий транш для України, - Лагард

    • Сьогодні, 21:46
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    Директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард
    Директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард

    Лагард заявила, що МВФ залишилося врегулювати кілька питань з українською владою

    Міжнародний валютний фонд задоволений ходом переговорів з українською стороною про черговий транш.

    Про це повідомила директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард в інтерв'ю Reuters.

    «Я впевнена, що переговори йдуть у правильному напрямку, і ряд ключових питань вже врегульовано», — зазначила Лагард.

    Водночас, вона утрималася від оцінки термінів завершення переговорів.

    Лагард також додала, що МВФ залишилося врегулювати кілька питань з українською владою.

    26 січня спікер МВФ повідомив, що фонд ухвалить рішення про виділення Україні $1 млрд у найближчі тижні.

    Джерело: Reuters
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