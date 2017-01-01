МЗС нагадало українцям, що в Туреччині досі діє надзвичайний стан

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Стамбул

Громадяни України повинні завжди мати при собі документи, які посвідчують їх особу

Міністерство закордонних справ попередило про збереження рекомендацій для українців у зв'язку з продовженням на три місяці надзвичайного стану в Туреччині. Про це йдеться у повідомленні департаменту консульської служби МЗС України у Twitter.

«Туреччина продовжила надзвичайний стан ще на три місяці. Рекомендації МЗС українцям залишаються чинними», - йдеться у повідомленні.

Додамо, відповідні рекомендації МЗС оприлюднило торік у липні. В українському зовнішньополітичному відомстві тоді попередили, що надзвичайний стан у Туреччині означає, що вводяться окремі обмеження на пересування, проведення мітингів демонстрацій, зібрань; можуть проводитися вибіркові перевірки документів; призупиняються або забороняються різні розважальні заходи; може бути заборонений в’їзд/виїзд окремих осіб з Туреччини; посилюється контроль ЗМІ, окремі з яких можуть бути заборонені або обмежено доступ до них; у разі виникнення відповідних обставин без спеціального дозволу може вилучатися, чи конфісковуватися майно.

У зв’язку з цим МЗС наголосило на тому, що громадяни України, які найближчим часом планують поїздки до Туреччини або вже перебувають на її території, повинні завжди мати при собі документи, які посвідчують їх особу.

МЗС України закликало громадян України мінімізувати, за винятком випадків крайньої необхідності, термін та географію свого перебування у містах Анкара та Стамбул до остаточної нормалізації обстановки.

Також у дипвідомстві порадили уникати тривалого перебування в транспортних терміналах (аеропорти, морські порти, залізничні та автобусні вокзали), на вузлових зупинках громадського транспорту, обмежити відвідування адміністративних будівель, великих торговельно-розважальних комплексів, уникати відвідання місць проведення мітингів та демонстрацій, уважно стежити за новинами про розвиток безпекової ситуації, дотримуватися рекомендацій правоохоронних органів щодо правил пересування територією країни, повідомляти про плановану подорож адміністрацію готелю або представників туроператора, своїх рідних.