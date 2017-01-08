МЗС: Українців серед жертв теракту у Багдаді немає

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Терорист-смертник заїхав на територію ринку Алват-Джаміла на сході Іраку і підірвав транспортний засіб

Серед загиблих та постраждалих внаслідок теракту у Багдаді, що стався 8 січня, українців немає.

Про це повідомили у посольстві України в Іраку.

Посольство України інформує про відсутність українців серед загиблих і постражд.унаслідок теракту в #Багдад'і 08.01.17. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 8 січня 2017 р.

Нагадаємо, терорист-смертник заїхав на територію ринку Алват-Джаміла на сході Іраку і підірвав транспортний засіб. Внаслідок вибуху 12 людей загинули, 50 отримали поранення.