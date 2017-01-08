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    МЗС: Українців серед жертв теракту у Багдаді немає

    • Вчора, 21:17
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    Терорист-смертник заїхав на територію ринку Алват-Джаміла на сході Іраку і підірвав транспортний засіб

    Серед загиблих та постраждалих внаслідок теракту у Багдаді, що стався 8 січня, українців немає.

    Про це повідомили у посольстві України в Іраку.

    Нагадаємо, терорист-смертник заїхав на територію ринку Алват-Джаміла на сході Іраку і підірвав транспортний засіб. Внаслідок вибуху 12 людей загинули, 50 отримали поранення.

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