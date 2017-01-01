МЗС України радить утриматися від поїздок на схід Малайзії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Малайзії зафіксовано пташиний грип

У штаті Келантан зафіксовано спалах вірусу пташиного грипу

Міністерство закордонних справ України закликає утриматися від поїздок у регіони східного узбережжя Малайзії у зв'язку зі спалахом там вірусу пташиного грипу типу H5N1.

Про це повідомили у прес-службі МЗС.

«У зв’язку зі спалахом захворювання внаслідок зараження вірусом пташиного грипу типу H5N1 в кількох регіонах східного узбережжя Малайзії МЗС рекомендує громадянам України, які планують здійснити поїздки до Малайзії або вже перебувають на її території, утриматись від поїздок до штату Келантан», - йдеться у повідомленні.

Пташиний (курячий) грип - це інфекційна хвороба тварин (птахів), яка викликається одним із різновидів вірусу грипу, а саме типу А. Вірус пташиного грипу, як правило, не вражає інші види тварин, окрім птахів і свиней. Механізм передачі цієї інфекції повітряно-крапельний: від хворої птиці до людини. Можливість передачі вірусу від хворої до здорової людини ще не встановлена. При вживанні м’яса птиці чи яєць, які пройшли термічну обробку, фактів захворювання не встановлено.

Нагадаємо, що у березні ЄС і ще вісім країн заборонили ввезення української птиці через пташиний грип