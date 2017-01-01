У Києві на заходи до Дня перемоги усіх пропускають через «рамки»

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Фото: Станіслав Груздєв, Главком Металодетекторні рамки біля станції метро Арсенальна

На «Арсенальній» поліція встановила металодетекторні рамки

Щоб потрапити на заходи з вшанування пам’яті загиблих з нагоди 72-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, які відбудуться на Площі Слави в Києві, усім доведеться пройти через металодетектори.

Як повідомляє кореспондент «Главкома», рамки встановлено біля станції метро «Арсенальна».

Нагадаємо, що о 10:00 розпочнеться церемонія вшанування пам’яті загиблих з нагоди 72-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Захід відбудеться за участі президента Петра Порошенка на Площі Слави.

О 10:30 – складання Військової присяги молодим поповненням окремого полку Президента України та 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу Збройних Сил України. Місце заходу - Національний музей історії України у Другій світовій війні.

Як повідомлялося, 8 травня у Національному музеї історії України у Другій світовій війні відбулася акція «Перша хвилина миру».