У Києві на заходи до Дня перемоги усіх пропускають через «рамки»
- Сьогодні, 09:12
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На «Арсенальній» поліція встановила металодетекторні рамки
Щоб потрапити на заходи з вшанування пам’яті загиблих з нагоди 72-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, які відбудуться на Площі Слави в Києві, усім доведеться пройти через металодетектори.
Як повідомляє кореспондент «Главкома», рамки встановлено біля станції метро «Арсенальна».
Нагадаємо, що о 10:00 розпочнеться церемонія вшанування пам’яті загиблих з нагоди 72-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Захід відбудеться за участі президента Петра Порошенка на Площі Слави.
О 10:30 – складання Військової присяги молодим поповненням окремого полку Президента України та 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу Збройних Сил України. Місце заходу - Національний музей історії України у Другій світовій війні.
Як повідомлялося, 8 травня у Національному музеї історії України у Другій світовій війні відбулася акція «Перша хвилина миру».