На автодорогах двох областей обмежено рух через ожеледицю
- Сьогодні, 17:32
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Введено тимчасове обмеження руху великовагового автотранспорту та автобусів на автодорогах у Хмельницькій та Рівненській областях
У зв'язку з несприятливими погодними умовами (дощ при мiнусовій температурі, ожеледь) та з метою недопущення виникнення дорожньо-транспортних пригод і утворення заторів 27 січня введено тимчасове обмеження руху великовагового автотранспорту та автобусів на автодорогах у Хмельницькій та Рівненській областях. Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на інформацію Укравтодору.
У Рівненській області:
з 15:30 27 січня обмежено рух на автомобільній дорозі Р-05 Городище-Рівне-Старокостянтинів на ділянці км 165+367 – км 208+79.
У Хмельницькій області:
З 14 год. 27 січня обмежено рух на автодорогах державного та місцевого значення на території 17 районів, а саме: Волочиського, Красилівського, Городоцького, Ярмолинецького, Дунаєвецького, Білогірського, Славутського, Iзяславського, Полонського, Теофiполъского, Шепетiвського, Старокостянтинiвського, Летичiвського, Вiньковецького, Деражнянського, Старосинявського та Хмельницького.
На території областей працюють бригади Укравтодору.