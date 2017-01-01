На автодорогах двох областей обмежено рух через ожеледицю

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Обмеження руху через ожеледицю на дорогах

Введено тимчасове обмеження руху великовагового автотранспорту та автобусів на автодорогах у Хмельницькій та Рівненській областях

У зв'язку з несприятливими погодними умовами (дощ при мiнусовій температурі, ожеледь) та з метою недопущення виникнення дорожньо-транспортних пригод і утворення заторів 27 січня введено тимчасове обмеження руху великовагового автотранспорту та автобусів на автодорогах у Хмельницькій та Рівненській областях. Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на інформацію Укравтодору.

У Рівненській області:

з 15:30 27 січня обмежено рух на автомобільній дорозі Р-05 Городище-Рівне-Старокостянтинів на ділянці км 165+367 – км 208+79.

У Хмельницькій області:

З 14 год. 27 січня обмежено рух на автодорогах державного та місцевого значення на території 17 районів, а саме: Волочиського, Красилівського, Городоцького, Ярмолинецького, Дунаєвецького, Білогірського, Славутського, Iзяславського, Полонського, Теофiполъского, Шепетiвського, Старокостянтинiвського, Летичiвського, Вiньковецького, Деражнянського, Старосинявського та Хмельницького.

На території областей працюють бригади Укравтодору.