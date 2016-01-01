На Дніпропетровщині розпочали кримінальну справу щодо батьків хлопчика, який вчинив самопідпал

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Батькам загрожує покарання обмеженням волі на строк від 2 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк

11-річний хлопець, надивившись роликів одного з блогерів, вирішив повторити екстремальний експеримент – підпалити себе

На Дніпропетровщині розпочали кримінальне провадження через самопідпал підлітка за статтею 166 Кримінального кодексу України – злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною. Про це повідомили в міському управлінні поліції Кривого Рогу.За даними поліції, справу розслідує Криворізький районний відділ поліції.

Стаття 166 передбачає покарання обмеженням волі на строк від 2 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

Водночас медики дитячої лікарні, де перебуває підліток, поінформували, що стан дитини дещо покращився: з апарату штучної вентиляції легенів хлопчика перевели на самостійне дихання. Щодня, за інформацією лікарів, пацієнтові потрібно вливати до літра препаратів крові, відтак збір донорської крові триває.

Нагадаємо, 26 грудня стало відомо, що у селищі Авангард, що неподалік від Кривого Рогу, в результаті самопідпалення тяжко постраждав підліток. За даними поліції, 11-річний хлопець, надивившись в інтернеті роликів одного з блогерів, вирішив повторити екстремальний експеримент – підпалити себе, зняти процес на відео й швидко загасити полум’я, стрибнувши у воду. За інформацією поліції, хлопець вважав, що виклавши таке відео на одному із сайтів, зможе «заробити багато грошей». За процесом стежили товариші підлітка – хлопці 11 та 15 років. Хлопчик не встиг загасити полум’я і був доправлений до реанімації.

Джерело: Радіо Свобода