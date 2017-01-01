На Донбасі минулої доби загинув один український військовослужбовець
- Сьогодні, 13:13
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Восьмеро бійців отримали поранення
Минулої доби внаслідок активних бойових дій один військовий загинув, ще восьмеро українських військовослужбовців зазнали поранень.
Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.
«За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, ще восьмеро наших бійців зазнали поранень та бойових травмувань», — повідомив Мотузяник.
Нагадаємо, минулої доби російсько-окупаційні війська 97 разів вели вогонь по позиціях українських військових.
Раніше повідомлялося, що поблизу Кримського на Луганщині поранено військового.
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