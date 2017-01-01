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    На Донбасі минулої доби загинув один український військовослужбовець

    • Сьогодні, 13:13
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    Восьмеро бійців отримали поранення

    Минулої доби внаслідок активних бойових дій один військовий загинув, ще восьмеро українських військовослужбовців зазнали поранень.

    Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

    «За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, ще восьмеро наших бійців зазнали поранень та бойових травмувань», — повідомив Мотузяник.

    Нагадаємо, минулої доби російсько-окупаційні війська 97 разів вели вогонь по позиціях українських військових.

    Раніше повідомлялося, що поблизу Кримського на Луганщині поранено військового.

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